Сразу несколько международных исследований поставили под сомнение преимущества ИВЛ в борьбе с COVID-19

Правительства почти всех стран, переживающих пандемию коронавируса, включились во всемирную гонку за аппаратами ИВЛ. В России из 95 тысяч коек, которые подготовят к концу апреля для пациентов COVID+, только 30% будут оснащены ИВЛ. Аппаратов не хватает. Во всех медучреждениях РФ их в общей сложности около 43 тысяч штук. В конце марта правительство России выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тыс. ИВЛ.

Однако накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что из всех 17 с лишним тысяч пациентов (данные на 13 апреля) со специфической вирусной и внебольничной пневмониями к аппаратам ИВЛ в медучреждениях страны подключено не более 250 человек. И у все большего числа тяжелых пациентов наблюдается положительная динамика, "их снимают с искусственной вентиляции легких".

На фоне таких цифр вызывают интерес сразу несколько проведенных международных исследований, которые ставят под сомнение преимущества технологии искусственной вентиляции легких в лечении инфекции COVID-19. Отмечается, что ИВЛ могут быть не так эффективны в борьбе с коронавирусом, как надеялись медики. Интубированные пациенты часто умирают, поэтому многие врачи предлагают использовать альтернативные варианты терапии.

К примеру, в исследовании британского Национального Центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC) указывается, что из 1053 подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с COVID только 355 выжили (33,7%). Исследование, проведенное в китайском Ухане, и опубликованное в медицинском журнале The Lancet, рисует еще более мрачную картину: выжили только трое из 22 интубированных пациентов (13,6%).

Аналогичные наблюдение из Сиэтла, опубликованные старейшим и влиятельным американским медицинским журналом The New England Journal of Medicine, показывают, что из 18 интубированных пациентов только девять выжили, но на момент окончания наблюдений трое из них все еще не могли дышать самостоятельно.

Как сообщает немецкий журнал Focus, подобные исследования доказывают, что смертность среди пациентов COVID+, подключенных к аппаратам ИВЛ, значительно выше смертности интубированных пациентов с другими заболеваниями. Журнал ссылается на исследование нескольких врачей в Нью-Йорке, которое показывает, что среди тех больных с коронавирусной инфекцией, кого там подключали к ИВЛ, 80% в итоге скончались.

В связи с этим американские врачи предлагают альтернативы такому лечению. Одна из них - перекладывание инфицированных коронавирусом на живот, что облегчает нагрузку на легкие. Кроме этого, рекомендуется подача пациентам кислорода через кислородные маски и назальные канюли (трубки в нос), а также подача пациентам оксида азота, что облегчает кровоток и способствует доставке кислорода в наименее поврежденные части легких.

Отметим, что данные методы используются в больницах России с первых дней эпидемии коронавируса. Некоторых пациентам, действительно, удается компенсировать на обычной оксигенотерапии, в том числе лежа на животе. Но при таком подходе основным условием безопасности является частый контроль газообмена, так как легкие перестают выполнять эту функцию. Что касается оксида азота, то еще 15 лет назад было проведено исследование, которое позволило предположить, что это вещество может подавлять размножение в легких "близкого родственника" нового коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром (SARS).

Клинические испытания с оксидом азота на коронавирусных пациентах уже начали ученые из США, Италии и других стран, считая, что использование этого газа не только существенно облегчает лечение тяжелых больных, но и может использоваться в качестве профилактики для предотвращения заражения медперсонала. Оксид азота обычно используется для лечения пациентов с недостатком кислорода, для повышения скорости кровотока, снижения кровяного давления, при лечении хронических обструктивных болезней легких.

У многих зараженных COVID-19 развивается острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). SARS-CoV-2 через перекодированные вирусной РНК белки атакует эритроциты и связывается с молекулами гемоглобина, которые в свою очередь "собирают" кислород в легких, а затем обеспечивают его доставку в ткани организма. Эти перекодированные белки усиливают воспалительные процессы в легких - возникает гипоксемия, ОРДС. Но когда пациента подключают к ИВЛ, то часто следует септический шок и отказывают другие органы, возникает полиорганная недостаточность. Оксид азота как раз можно использовать в качестве "спасательной терапии" для тяжелых случаев заболевания COVID-19, считает главный анестезиолог Массачусетской больницы общего профиля и профессор Гарвардской медицинской школы Уоррен Заполь.

"Мы считаем, что если улучшать состояние пациента без интубирования и подключения к ИВЛ, то появится больше шансов на выздоровление", - заявил врач скорой помощи Нью-Йорка Джозеф Хаббуш.

В то же время скептики указывают, что теория высокой смертности у COVID-пациентов на ИВЛ не исследована должным образом. Интубация всегда сопряжена с риском развития осложнений, той же пневмонии. Микробы могут проникать в организм пациента через трубку и вызывать дальнейшее воспаление. Поэтому пневмония зачастую развивается как вторичное заболевания на фоне использования ИВЛ.

Поэтому вопрос остается открытым, действительно ли искусственная вентиляция легких каким-то образом способствует смерти пациентов с COVID-19, или же состояние тяжелых пациентов настолько усугубляется сопутствующими заболеваниями, что они теряют шансы выжить даже будучи подключенными к ИВЛ. Пока то небольшое количество наблюдаемых случаев не дает на это однозначного ответа. А тех, кто мог бы наблюдать за тяжелыми больными, собирать информацию и анализировать ее, пока недостаточно: врачи заняты другим делом - ежечасными попытками спасения жизней.