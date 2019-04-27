"С удивлением обнаружили, что на заднем дворе здания соорудили беседку с кирпичным мангалом. Охрана здания настроена, мягко говоря, не слишком дружелюбно и запрещает снимать "шашлычную", угрожая физической расправой", - говорится в сообщении.
В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский заявил, что не знает, кто установил мангал, однако ничего плохого в этом не видит.
"Возможно, это строители сделали, но, если честно, я проблем не вижу - он никому не мешает", - заявил Буратынский.
Напомним, с 2017 года в здании идет ремонт. При этом прокуратура судилась с Федерацией профсоюзов, добиваясь возврата Дома профсоюзов в госсобственность. Здание хотели передать под штаб ВМСУ, однако суд встал на сторону ФПУ.
2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали – около трехсот. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
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