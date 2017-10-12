Спасательный круг нашли люди, которые подстригали розовые кусты около берега. Можно предположить, что он затонул вместо с кораблем на глубину в 80 метров, где он был раздавлен под давлением, а затем каким-то образом всплыл на поверхность.

Сейчас находка находится на зоологической станции Твярминне, принадлежащей Хельсинкскому университету, сообщает эстонский портал Delfi.ee.

Эстонский паром "Эстония" (ранее "Viking Sally", "Silja Star", "Wasa King") судоходной компании "Estline", был построен в 1979 году в Германии. Затонул в ночь с 27 сентября на 28 сентября 1994 года, в результате крушения пропали без вести 757 человек и погибли 95 человек из 989 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа. Это крупнейшее в Европе кораблекрушение в мирное время.

Возможность подъема судна отвергли и решили оставить его на месте, запечатав бетоном. Погружение к останкам судна запрещено, чтоб не тревожить прах погибших. Исполнение запрета было возложено на финские власти. Судно лежит на боку в 35 км от финского острова Уте за пределами финских территориальных вод на глубине около 60 метров. Согласно официальному заключению эстонско-финско-шведской комиссии, причиной гибели парома стали недостатки в конструкции судов типа "Ролкер".

19 февраля 2009 года правительство Эстонии распустило комиссию по расследованию причин трагедии. В качестве наиболее вероятной причины гибели парома были названы его конструктивные недостатки (отрыв носового визора) и тяжелые погодные условия.