На берегу острова Юссаре, который находится близ города Таммисаари в Финляндии, обнаружен спасательный круг, который, скорее всего, когда-то находился на затонувшем 28 сентября 1994 года пароме "Эстония".
© Scanpix

Спасательный круг нашли люди, которые подстригали розовые кусты около берега. Можно предположить, что он затонул вместо с кораблем на глубину в 80 метров, где он был раздавлен под давлением, а затем каким-то образом всплыл на поверхность.

Сейчас находка находится на зоологической станции Твярминне, принадлежащей Хельсинкскому университету, сообщает эстонский портал Delfi.ee.

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Эстонский паром "Эстония" (ранее "Viking Sally", "Silja Star", "Wasa King") судоходной компании "Estline", был построен в 1979 году в Германии. Затонул в ночь с 27 сентября на 28 сентября 1994 года, в результате крушения пропали без вести 757 человек и погибли 95 человек из 989 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа. Это крупнейшее в Европе кораблекрушение в мирное время.

Возможность подъема судна отвергли и решили оставить его на месте, запечатав бетоном. Погружение к останкам судна запрещено, чтоб не тревожить прах погибших. Исполнение запрета было возложено на финские власти. Судно лежит на боку в 35 км от финского острова Уте за пределами финских территориальных вод на глубине около 60 метров. Согласно официальному заключению эстонско-финско-шведской комиссии, причиной гибели парома стали недостатки в конструкции судов типа "Ролкер".

19 февраля 2009 года правительство Эстонии распустило комиссию по расследованию причин трагедии. В качестве наиболее вероятной причины гибели парома были названы его конструктивные недостатки (отрыв носового визора) и тяжелые погодные условия.

rus.delfi.ee
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