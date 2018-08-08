Каждый пятый россиянин, если верить социологическому опросу "Левада-центра", вообще не знает о вооруженном конфликте России и Грузии в августе 2008 года. Это была недолгая война - всего пять дней, но она имела большие последствия - для Южного Кавказа, России и Запада. Основные вехи конфликта, его последствия и ответ на вопрос, кто первым начал - в разборе DW.

Начало августовской войны. Что говорили тогда?

В первые часы и дни конфликта, совпавшего с открытием летней Олимпиады в Пекине, ключевым был вопрос о том, кто первым начал. Как это обычно случается, первой жертвой войны стала правда - в потоке противоречивых заявлений с разных сторон было сложно дать правильный ответ.

Официальный Тбилиси настаивал на том, что к началу боевых действий - атаке на Цхинвали в ночь с 7 на 8 августа 2008 года - грузинскую армию подтолкнули вооруженные нападения южноосетинских сепаратистов, и говорил о "восстановлении конституционного порядка" на неподконтрольной Тбилиси территории Южной Осетии. Россия утверждала, что защитила своих граждан и миротворцев в Южной Осетии и лишь ответила на агрессию со стороны Грузии, "принуждая ее к миру".

Западные СМИ и правительства раскололись: Польша, страны Балтии склонялись к версии о том, что агрессию начали российские и поддерживаемые ими южноосетинские вооруженные силы, и требовали жесткой реакции Евросоюза. "Старые" члены ЕС, включая Германию, - призывали обе стороны к деэскалации.

Ход войны: поражение Грузии

Основные боевые действия проходили в Южной Осетии - в ночь с 7 на 8 августа Грузия сначала подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии Цхинвали, после чего предприняла попытку установления контроля над республикой. Днем 8 августа тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале "операции по принуждению к миру" в зоне конфликта.

В регион были введены значительные российские силы. Боевые действия продолжались всего пять дней и закончились 12 августа поражением грузинской армии. Российские военные совместно с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили войска Грузии с территории неподконтрольной ей Южной Осетии и остановились под Тбилиси.

Жертвы конфликта и беженцы

Российские военные в августовской войне 2008 года потеряли 67 человек, с грузинской стороны было 170 погибших. Всего около 850 человек стали жертвами пятидневного конфликта, ранения получили около двух тысяч человек. До 30 тысяч грузин были изгнаны из Южной Осетии и до сих пор не могут вернуться в свои дома.

План Медведева-Саркози и что с ним стало

12 августа 2008 года при посредничестве ЕС и лично президента Франции Николя Саркози войну удалось остановить. Саркози вместе с президентом России Дмитрием Медведевым выработали план мирного урегулирования из шести пунктов.

План предполагал не только прекращение огня, но и вывод вооруженных сил на прежние позиции, которые они занимали до начала боевых действий.

В этом отношении план не выполняется: Россия сохраняет военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии и по сей день. Также не выполняется и шестой пункт соглашения, под которым, впрочем, не подписался и грузинский лидер - тот, который предполагал начало международного обсуждения будущего статуса Южной Осетии и Абхазии.

Так кто первым начал, Грузия или Россия?

Руководство Грузии всегда утверждало, что первым боевые действия начала Россия, а Тбилиси вступил в войну из самообороны - после того, как российские вооруженные силы оказались на территории Южной Осетии. Грузинские власти предъявили распечатки телефонных переговоров, свидетельствовавших, по их мнению, о том, что российские танки прошли Рокский туннель и вторглись в Южную Осетию еще до атаки грузинских военных на Цхинвали.

Определенность в этот вопрос внесла независимая Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе, созданная Евросоюзом. Выводы комиссии были однозначны: первой боевые действия начала Грузия.

Все началось с артиллерийского обстрела в ночь на 8 августа столицы Южной Осетии Цхинвали, а затем сухопутной операции грузинских военных на территории автономной республики. Комиссия не нашла достаточных доказательств утверждений Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.

Европейцы обвинили Россию в провокации конфликта

Но Москва спровоцировала конфликт и во многом несет ответственность за него, заявили члены созданной ЕС комиссии. Международная комиссия под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини привела в своем докладе целый ряд примеров нарушения международного права обеими сторонами конфликта - и Москвой, и Тбилиси.

Одним из нарушений был назван тот факт, что до начала войны с Грузией Москва массово выдавала российские паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии. Выдача паспортов как предварительный шаг к решению территориальных споров?

По этому поводу немецкая газета Die Welt еще в 2010 году предсказывала: "Что принесет будущее? В украинском Крыму российские дипломаты раздают сегодня российские паспорта. Пусть устыдится тот, кто что-то плохое подумал".

Итоги войны для России

Россия из миротворца в регионе Южного Кавказа превратилась в участника конфликта на стороне мятежных грузинских регионов. Практически сразу после окончания военных действий, 25 августа 2008 года, Кремль объявил о признании государственной независимости Южной Осетии и Абхазии. Этот шаг позволил Москве укрепить свое военное присутствие в регионе за счет создания баз на территории Южной Осетии и Абхазии. Россия также в фактически взяла оба региона на свое финансовое обеспечение.

Война с Грузией, продемонстрировавшая, несмотря на победу РФ, слабое техническое и материальное оснащение российских войск, как считается, стала причиной военной реформы в России и масштабного перевооружения и переоснащения вооруженных сил страны.

Итоги войны для Грузии

Поражение в пятидневной войне с Россией практически полностью лишило Тбилиси шансов на урегулирование в ближайшем будущем конфликта с двумя мятежными грузинскими регионами. С момента пятидневной войны между грузинским руководством и властями Южной Осетии и Абхазии практически нет связи. Но и на неформальном уровне контакты между жителями приграничных регионов свелись к минимуму.

Августовская война стала началом заката политической карьеры тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, на следующих парламентских выборах в октябре 2012 года партия Саакашвили потерпела поражение. А через год он сам, не дожидаясь окончания президентского срока, улетел за границу.

Последствия для Запада

На бухарестском саммите в апреле 2008 года НАТО открыла Грузии перспективу членства в альянсе. Как отмечают ряд наблюдателей, этот факт, а также надежда на военную помощь со стороны США могли спровоцировать тогдашнее грузинское руководство на попытку силой вернуть под свой контроль утраченные территории своих автономных республик.

Вмешиваться в конфликт страны Запада не стали. ЕС и США по-прежнему не признают Южную Осетию и Абхазию и настаивают на территориальной целостности Грузии. Сегодня медиатором в конфликте выступает Евросоюз - после окончания августовской войны ЕС отправил в Грузию невооруженную миссию наблюдателей.

А что сегодня? Стороны по-прежнему винят друг друга

Между Грузией и Россией до сих пор нет дипломатических отношений. Тбилиси разорвал их вскоре после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, а также вышел из СНГ. Экономическое сотрудничество двух стран в последние годы постепенно укрепляется. А вот оценка ими войны и спустя десять лет мало изменилась.

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили возложил вину за отделение от Грузии Абхазии и Южной Осетии на Россию. В свою очередь, российский премьер-министр Дмитрий Медведев предостерег Грузию от вступления в НАТО, пригрозив, что в противном случае "это может спровоцировать страшный конфликт". Большинство россиян, согласно опросам, винят в конфликте десятилетней давности Тбилиси и НАТО.