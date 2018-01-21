По словам Канду, Россия в Приднестровье является "оккупационной силой".

"Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья. Российские подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное присутствие, такое же как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине. Мы пытаемся говорить о незаконном присутствии российских сил в Приднестровье на международном уровне, и мы надеемся, что этот вопрос дойдет до ООН", - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что Россия своими действиями нарушает международное право. "Мы намерены нанять международную юридическую фирму для расчета ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счет будет измеряться миллиардами долларов", - добавил спикер молдавского парламента.

Напомним, в 2017 году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Согласно официальным данным, мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что Молдовы присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Летом прошлого года парламент Молдовы принял декларацию о выводе российских войск, входящих в миротворческий контингент, с территории Приднестровья. За принятие документа проголосовал 61 депутат из 101. Его поддержали представители фракций Демократической партии, Либерально-демократической, Либеральной партии и группы Народно-европейской партии.

Данный документ, впрочем, представлял собой не закон, а именно политическое заявление, которое не несло юридических последствий. Его предназначение заключалось в том, чтобы подчеркнуть суверенитет и нейтралитет Молдовы.

Впрочем, вскоре после этого Андриан Канду заявил, что следующим этапом, который следует за декларацией, является обсуждение вопроса о выводе российских военнослужащих в рамках ООН. Он подчеркивал, что речь идет не о выводе всего миротворческого контингента, а об "оперативной группе армии России", которая насчитывает около двух тысяч человек.

В связи с этим заявлением посол Молдавии в РФ был приглашен в МИД России. Ему сообщили, что в Москве данный шаг воспринимают как "еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".