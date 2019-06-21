Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.
Кобахидзе, находившийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки.
Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.
По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию.
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Речь идет о 15-дюймовых ноутбуках, выпущенных в 2015–2017...
Спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси (1)
На политсовете правящей партии " Грузинская мечта " под...
Мужчина в Таллине начал стрелять в таксистов: один не выжил, другой - в тяжелом состоянии
В пятницу, около 3 часов ночи, в центр помощи Таллина...
СМИ: Трамп санкционировал удар по Ирану. Но потом передумал (2)
Президент США Дональд Трамп санкционировал ракетные...
Грузинская оппозиция объявила о новых протестах (6)
Оппозиционные партии Грузии вновь соберутся 21 июня в 19...
TOP новостей
Прогноз ООН: в конце столетия численность населения Литвы будет 1,5 млн человек (163)
ООН прогнозирует, что в конце двадцать первого века...
В центре Вильнюса вырастает второй Перкункемис: жители паникуют, а застройщик пожимает плечами (1)
В Вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, на улице Кярнавес,...
Погода: на праздник Ивана Купалы осадков не ожидается (1)
В пятницу днём через Литву пройдет холодный...
После праздника Ивана Купалы ожидается волна испорченных телефонов: как защитить свой? (3)
По мере приближения длинных летних выходных Ивана...
Президент Литвы предупреждает, что влияние лидеров стран ЕС при разделе постов падает (40)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте...