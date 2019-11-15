Спикер Палаты представителей обвинила Трампа во взяточничестве

Показания свидетелей в Палате представителей Конгресса США подтвердили обвинения против президента США во взяточничестве, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси в четверг, 14 ноября. Речь идет о допросе временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора и зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

"Назначенные президентом люди говорили очень недвусмысленные вещи, эти разгромные показания подтвердили факты взяточничества", — отметила Пелоси. По ее словам, Трамп злоупотребил властью и нарушил свою клятву, когда угрожал приостановить военную помощь Украине в обмен на проведение расследования против своего политического противника.

Нэнси Пелоси пояснила, что взяточничеством в случае с Трампом она считает его действия по принципу quid pro quo (услуга за услугу. — Ред.). "Мы здесь говорим на латыни… quid pro quo — это взяточничество. И об этом есть в конституции США применительно к процедуре импичмента", — заявила спикер.

"Это было очевидной попыткой президента получить преимущество на выборах 2020 года", — отметила Пелоси. Она добавила, что согласно Конституции США взяточничество является поводом для отстранения госслужащих от должности, в том числе президента.

Политический скандал в США вспыхнул в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. В ходе беседы глава Белого дома, по данным СМИ, пытался вынудить Киев начать расследование в отношении потенциального соперника Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года — Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

Трамп отверг обвинения в давлении, назвав этот звонок "дружелюбным", и разрешил публикацию стенограммы беседы. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о подготовке процедуры импичмента Дональда Трампа.