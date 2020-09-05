Специалист Бундесвера, представляя результаты, заявил, что, "без сомнения, яд относится к группе "Новичок", пишет Spiegel​​​​. По словам эксперта, следы обнаружили не только в крови, моче и на коже Навального, но также на бутылке, которая была у него с собой во время поездки и которую передали берлинским врачам близкие Навального.

Как отмечает издание, скорее всего, Навальный пил из нее после того, как "уже был отравлен", и так следы остались на бутылке.

Ученые сумели найти следы отравления Навального веществом семейства "Новичок" с большим трудом. По данным журнала, сам факт отравления смогли установить еще гражданские специалисты из берлинской клиники Charite, куда доставили Навального. Но установить, каким именно веществом он был отравлен, они не смогли.

Поэтому почти сразу же анализы оппозиционера передали на исследование в лабораторию немецких вооруженных сил. Но, как утверждают источники журнала, даже там ученым удалось найти лишь небольшие следы отравляющего вещества.

Результаты анализов были оглашены на совещании канцлера Ангелы Меркель с вице-канцлером Олафом Шольцем, главами МИД Хайко Маасом, МВД Хорстом Зеехофером, министрами юстиции Кристине Ламбрехт, обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также руководителем ведомства канцлера Хельге Брауном (координирует работу спецслужб).

По данным источника журнала, заявление экспертов Бундесвера стало "настоящим шоком" для участников совещания.

Spiegel также пишет, что Меркель стремится к общеевропейской реакции на случившееся и пока Берлин исключает вариант, при котором на повестке может оказаться прекращение завершения проекта "Северный поток - 2". Однако, по его информации, "за кулисами члены кабинета министров признают, что эта опция в любом случае должна обсуждаться".

Журнал обращает внимание, что вопрос возможных мер против Москвы сложен уже потому, что нельзя однозначно обвинить руководство России в причастности к инциденту с Навальным, ведь, как уже давно известно, "Новичок" после распада СССР оказался в других странах - не исключено, что и в ФРГ.

Один ученый из России предлагал в 1990-е гг. германской разведке БНД яд, надеясь перебраться на Запад, говорится в материале. В руководстве ФРГ было тогда принято решение принять его, но отказаться от ввоза в страну ампул с образцами субстанции.

В августе основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". 20 августа после вылета на самолете из Томска в Москву он внезапно почувствовал себя плохо и вскоре впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня на фоне мощного общественного и международного резонанса российские власти все-таки разрешили перевезти пострадавшего в берлинскую клинику Charite для более качественного лечения.

Врачи немецкой клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов (в том числе вещества семейства "Новичок"). 2 сентября в правительстве Германии заявили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".

О нервно-паралитических веществах семейства "Новичок" впервые стало известно широкой общественности после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества А-234 (группа "Новичок"). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В июне 2020 года четыре вида опасных химикатов семейства "Новичок" были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).