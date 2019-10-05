Влиятельный политик из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), Эльмар Брок (Elmar Brok), который 39 лет был депутатом Европарламента, не ушел на пенсию, а назначен специальным советником председателя Еврокомиссии по отношениям с Украиной. Эта должность не оплачивается, но у Брока есть свой кабинет в центральном здании Еврокомиссии и он регулярно посещает Украину. DW побеседовала с Броком о том, как ЕС оценивает первые месяцы президентства Владимира Зеленского, навредит ли Украине его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и не является ли "формула Штайнмайера" капитуляцией Украины.

Deutsche Welle: Господин Брок, "формула Штайнмайера", на которую согласилась Украина, - это, на ваш взгляд, ключ к урегулированию конфликта в Донбассе или капитуляция Украины?

Эльмар Брок: Это не капитуляция, а вопрос последовательности действий - что и когда происходит (Украина согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион получит особый статус. - Ред.). И Украине следует быть осторожной, чтобы определенные условия (которые предписывает "формула Штайнмайера". - Ред.) были выполнены. Например, чтобы украинцы, сбежавшие из Донбасса, могли голосовать на выборах. Ясно, что там (в Донбассе. - Ред.) должны быть свободные СМИ. Чтобы ОБСЕ могла должным образом наблюдать за этими выборами. Чтобы избирательные комиссии были укомплектованы как надо. Другой вопрос в том, что Украина должна получить контроль над украинско-российской границей.

- И когда Украина должна получить этот контроль?

- У Украины должен быть контроль над границей до того, как пройдут эти выборы в Донбассе. В этом я вижу условие их проведения.

- А что ЕС может сделать, чтобы посодействовать этому?

- Мы должны об этом заявить, когда будет проходить встреча в "нормандском формате" - поддержка со стороны ЕС должна быть четкой. Евросоюз не должен давить на Украину, чтобы та не допустила неверной последовательности шагов, которая приведет к капитуляции. Вместо этого следует соблюсти правильную последовательность действий - в интересах независимой и свободной Украины.

- В телефонном разговоре с Трампом Зеленский очень критично высказался о том, что ЕС и Германия недостаточно делают для Украины. Утратил ли таким образом украинский президент поддержку западных лидеров?

- Мы же знаем, какие приемы использует в телефонных разговорах Трамп. А Зеленский только недавно вступил в должность. Поэтому слова Зеленского в разговоре с президентом США мы не позволим использовать как повод для ухудшения отношений. Но следует четко понимать, что ЕС, плюс страны в него входящие, плюс финансовые институты, за последние пять лет предоставили Украине грантов, кредитов и гарантий на приблизительно 18 миллиардов евро. Мы провели визовую либерализацию и заключили соглашение о свободной торговле, что вызвало значительный рост экспорта из Украины в ЕС. Американцы же предоставляют каждый год один миллиард (долларов. - Ред.) в качестве гарантий под дешевые кредиты, чтобы Украина могла покупать американское оружие. Мы делаем в 15-20 раз больше для Украины, нежели США. И это должны понимать в Украине.

- Но не в вопросе обороны. США помогают Украине, прежде всего, именно в этом. ЕС в этом направлении делает меньше.

- Для развития государства никто не делает для Украины столько, сколько Евросоюз. Украина была бы банкротом, если бы не было торгового соглашения со всеми его преимуществами и не было бы визовой либерализации. Все это было сделано для развития Украины не со стороны США. Кстати, торговый баланс США и России вырос. За санкции платит Европа, а не США. А они получают выгоду от санкций. Вот такая реальность. Причина этого в сложившихся торговых связях, в географическом положении. Но после этого говорить, что Евросоюз ничего не делает...

Да, мы не продаем Украине оружие, как минимум, не все из нас, некоторые государства все же это делают. Американцы же его продают, они его не дарят. Если анализировать телефонный разговор, то Трамп постоянно приглашает Зеленского покупать оружие и газ. Там постоянно звучит слово "продавать", а не давать. Это нужно принимать во внимание.

- Президент Трамп на днях заявил, что до Зеленского в Украине была "огромная коррупция". Согласны ли вы с ним?

- В Украине была ужасающая коррупция и во времена Януковича, и до него. Во времена Порошенко от нее не избавились совсем, хотя она и уменьшилась. И над этим надо дальше работать. Хорошо, что Зеленский пытается бороться с коррупцией, но она в Украине до сих пор не побеждена.

- Но вы видите прогресс в том, что касается борьбы с коррупцией, в последние месяцы?

- Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией на протяжении пяти лет. Посмотрите лишь на электронные декларации... Да, все это происходит недостаточно быстро. Но не нужно видеть ситуацию только в черно-белом цвете. Пик коррупции был во времена Януковича. Моя критика в адрес Порошенко в том, что он, по разным причинам, не был достаточно быстрым и не был достаточно жестким.

- Весной, до и сразу после президентских выборов в Украине, настроение в Брюсселе было таким: подождем и посмотрим, кем является Зеленский, и что он будет делать. Сейчас вы уже сформировали мнение о нем?

- Мы все еще позитивно воспринимаем. Политика Зеленского, в целом, является положительной. В принятии законов в экономической сфере, например, которых уже давно ждут, есть настоящий прогресс.

Но в части других принятых законов, возможно, есть ошибки. Причина в том, что их очень быстро принимали. Речь, в частности, идет о судебной реформе, децентрализации и законе о Киеве - все это нас тревожит.

Я думаю, что при всей необходимости принимать решения и законы быстро, не должно быть так, что у парламентариев - представляющих большинство или оппозицию - нет времени разобраться в том, что они принимают. Если парламент, как сейчас, становится печатным станком, когда утром законопроект вносят на комитете, после обеда голосует парламент, а вечером его уже подписали, то это уже не является открытым и прозрачным процессом принятия законов при участии народа.

- Регулярно появляются новости о возбуждении уголовных дел или о допросах высокопоставленных чиновников времен Порошенко. Видите ли вы политическое преследование оппозиции в Украине?

- Сейчас я пока этого не вижу, но давление значительное.

- Могли бы вы рассказать, как вам работается специальным советником?

- У меня такая длинная политическая жизнь, что работа здесь - точно не самая тяжелая. Вы должны знать, я регулярно посещаю Украину уже на протяжении 20 лет. Мне радостно там находиться, я дружу со многими людьми. Но это также и вопрос ответственности. Независимая свободная Украина - это лучшая гарантия безопасности для Европы. Когда я вижу, как согласно пакту Молотова - Риббентропа Западная Украина была отдана Советскому Союзу, я понимаю, что это тоже историческая ответственность, которую несет Германия.