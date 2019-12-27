Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы выходцев из Ирана, подозреваемых в попытках наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в нарушение санкций ООН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению на Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах, - сказано в пресс-релизе. - Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих для противотанковых ракетных комплексов. Незаконная поставка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН N 2231 от 20.07.2015".
По сообщению СБУ, для финансирования сделок использовались фирмы, зарегистрированные на Украине, в Иране, Турции, странах Прибалтики и офшорных зонах. Участники группы создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга. Для перечисления средств иранцы, по данным СБУ, использовали действующую в мусульманских странах неформальную систему денежных переводов "хавала", которая является альтернативой официальным платежным каналам.
Сотрудники СБУ провели обыски в офисах этой системы переводов и по месту жительства задержанных фигурантов дела в Киевской и Днепропетровской областях. Была изъята финансовая документация, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам "клиент-банк", вычислительная техника, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. При обысках были обнаружены деньги в размере почти 600 тыс. долларов США и 235 тыс. евро.
СБУ возбудила по этому делу уголовное расследование по статьям о создании организованной преступной группы (ч. 3 ст. 28), контрабанде (ч. 2 ст. 201) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209) УК Украины.
В соответствии с принятой в 2015 году резолюцией СБ ООН N 2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 год. При этом оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет после принятия резолюции, отмечает ТАСС.
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