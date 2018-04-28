"Оснований делать выводы о том, что полигон Пунгери больше не действует, нет", — рассказал один из собеседников издания. По словам источников, у американской разведки есть возможности определить, выведен ли полигон из строя или просто временно закрыт. Как отметил другой сотрудник разведки, судя по имеющимся данным, полигон может быть снова введен в эксплуатацию "относительно краткий промежуток времени". Сделанные в середине апреля спутниковые снимки показали активность в районе полигона, сообщил Reuters глава программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии в институте Миддлбери Джеффри Льюис.

Ким Чен Ын 21 апреля, в преддверии переговоров с президентом Южной Кореи, заявил о приостановке ракетных и ядерных испытаний в КНДР и закрытии Пунгери. Всего на полигоне были проведены шесть ядерных испытаний. Издание South China Morning Post писало, что решение о закрытии могло быть связано с обрушением одного из тоннелей полигона.

Накануне Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели переговоры и договорились заключить мирный договор между Пхеньяном и Сеулом уже в 2018 году. Сейчас между странами действует соглашение о перемирии. КНДР и Южная Корея также договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.