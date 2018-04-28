"Оснований делать выводы о том, что полигон Пунгери больше не действует, нет", — рассказал один из собеседников издания. По словам источников, у американской разведки есть возможности определить, выведен ли полигон из строя или просто временно закрыт. Как отметил другой сотрудник разведки, судя по имеющимся данным, полигон может быть снова введен в эксплуатацию "относительно краткий промежуток времени". Сделанные в середине апреля спутниковые снимки показали активность в районе полигона, сообщил Reuters глава программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии в институте Миддлбери Джеффри Льюис.
Ким Чен Ын 21 апреля, в преддверии переговоров с президентом Южной Кореи, заявил о приостановке ракетных и ядерных испытаний в КНДР и закрытии Пунгери. Всего на полигоне были проведены шесть ядерных испытаний. Издание South China Morning Post писало, что решение о закрытии могло быть связано с обрушением одного из тоннелей полигона.
Накануне Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели переговоры и договорились заключить мирный договор между Пхеньяном и Сеулом уже в 2018 году. Сейчас между странами действует соглашение о перемирии. КНДР и Южная Корея также договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.
Пентагон допускает увеличение военного контингента США в Польше (7)
Глава Пентагона заявил, что его ведомство не исключает...
Спецслужбы США усомнились в обещании Ким Чен Ына закрыть ядерный полигон (2)
Ядерный полигон Пунгери в Северной Корее, который лидер...
Меркель удовлетворена единодушием с США по поводу России (34)
Президент США по итогам переговоров с Ангелой Меркель...
Комитет Конгресса США не выявил связей Трампа с Россией (41)
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса...
TOP новостей
Жалобы на кафе в "Акрополисе": сначала заплати, потом эвакуируйся (17)
В пятницу вечером из ТЦ " Акрополис " в Вильнюсе из-за...
Витаутас Ландсбергис: бьют нас и Грибаускайте (250)
В субботу состоялось заседание совета оппозиционного...
Часть вильнюсских школ начнут учебный год обновленными (11)
Часть вильнюсских школ предстоящий учебный год смогут...
Рейд в Вильнюсе: полицейским пришлось догонять вооруженного беглеца (4)
Дорожные полицейские, традиционно проаодящие рейды в...
Для участников Праздника песни – бесплатный проезд на общественном транспорте (12)
Приближается посвященный столетию восстановления...