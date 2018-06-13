Эванина, агент ФБР и директор Национального центра контрразведки и безопасности США, предупредил любителей футбола из США, что они могут стать целью злоумышленников, даже если американцам будет казаться, что они не представляют интереса для хакеров.
"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук или другое электронное устройство - не совершайте ошибок, любые данные на этих устройствах, особенно ваша личная информация, могут стать доступны российскому правительству или киберпреступникам", - сказал Эванина. Он уточнил, что наибольшему риску подвергаются "должностные лица корпораций и правительственные чиновники". "Если вы можете обойтись без своих гаджетов, не берите их с собой. Если вам они нужны, возьмите какое-либо иное устройство - не то, которым вы пользуетесь обычно, а также вынимайте аккумулятор, когда вы не пользуетесь своим устройством", - заявил Эванина.
Другой американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что британские спецслужбы выпустили подобные предупреждения для подданных Соединенного Королевства и футбольной команды Англии, которая участвует в чемпионате мира в России. Специалисты британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC), входящего в состав Центра правительственной связи (GCHQ), также опубликовали предупреждение для британцев. При этом профильные ведомства США выпускали аналогичные предупреждения и перед другими крупными международными спортивными мероприятиями, включая недавние зимние Олимпийские игры в Сеуле.
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