Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу, 24 марта, подписал закон, упрощающий обмен данными интернет-пользователей с зарубежными правоохранительными органами. Это поможет Минюсту США избежать длительных дипломатических процедур при запросе ряда данных пользователей, а также для просмотра их электронной почты. Обязательным условием деятельности правоохранителей в рамках нового закона является уважение права на свободу и личную жизнь, отмечают авторы.

Основные технологические компании поддержали введение закона, получившего название Cloud Act. Документ вводит ясные "юридические рамки, регулирующие доступ к данным" со стороны как американских властей, так и зарубежных правоохранителей, заявил президент Microsoft Брэд Смит в официальном блоге корпорации.

В свою очередь, критики закона видят в нем источник повышенного надзора и опасаются снижения защиты правозащитников и журналистов. Личная информация интернет-пользователей станет "доступна иностранным правоохранительным органам без решения суда", отмечает представитель некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation Дэвид Руиз. Кроме того, в законе отсутствует ясное определение "серьезных преступлений", утверждает представитель некоммерческой организации New America Foundation Роберт Грин. Это позволит зарубежным правоохранителям вольно трактовать ряд положений принятого документа, опасается он.

Пятилетнее разбирательство

Причиной введения нового закона послужило судебное разбирательство между правоохранительными органами США и корпорацией Microsoft, начатое в 2013 году. Корпорация отказалась раскрыть представителям американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) содержание электронного письма, отправленного с аккаунта человека, которого DEA подозревало в контрабанде наркотиков.

Свою позицию Microsoft объяснил тем, что запрошенные данные хранились в облачном хранилище на ирландском сервере корпорации. Представители Верховного суда США ознакомились с делом и намерены вынести вердикт до конца июня 2018 года.