Спецслужбы США предупредили сенаторов о новом вмешательстве РФ в выборы

Спецслужбы США считают, что Россия в 2020 году вмешивается в выборы президента, чтобы способствовать переизбранию Дональда Трампа. Об этом сообщили в четверг, 20 февраля, американские издания The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN. По их сведениям, высокопоставленный представитель спецслужб уведомил об этом комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на конфиденциальном брифинге. В частности, спецслужбы полагают, что Москва вмешивается в первичные выборы демократов.

Брифинг состоялся 13 февраля, а на следующий день Трамп отчитал исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра за то, что он позволил провести это мероприятие, отмечают СМИ. Через несколько дней глава Белого дома объявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл сменит Магуайра.

Между тем участница президентской гонки 2020 года, сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен также заявила, что "Россия вновь вмешивается в наши выборы с целью помочь избранию" действующего главы государства. "Трамп рвет в клочья верховенство закона и целостность нашей демократии", - добавила Уоррен.

Russia is interfering in our election again to help elect Trump.

After members of Congress were briefed about this threat, Trump fired the acting Director of National Intelligence.

Trump is shredding the rule of law—and the integrity of our democracy.https://t.co/0P3A4dDueJ