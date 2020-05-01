Спецслужбы США не считают коронавирус созданным искусственно

Спецслужбы США согласны с "консенсусом ученых" о происхождении нового коронавируса и считают, что он "не был создан человеком или генетически модифицирован". Такое заявление в четверг, 30 апреля, распространил офис главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI) Ричарда Гренелла в Вашингтоне.
В то же время не исключается возможность, что легочное заболевание COVID-19 могло распространиться в результате некого инцидента в Китае. Американские спецслужбы "продолжат самую строгую проверку" всех информационных источников и разведданных, выясняя, "могла ли вспышка произойти вследствие контакта с инфицированным животным или в результате несчастного случая в одной из лабораторий Уханя", подчеркивается в заявлении.
Ранее, 14 апреля, сообщалось, что американские военные продолжают проверять версии об искусственном происхождении нового коронавируса. "На данном этапе я скажу, что это еще неокончательно установлено, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение. Но безусловно мы этого не знаем", - заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Дональд Трамп грозит Китаю
В свою очередь, 18 апреля президент США Дональд Трамп заявил , что китайские власти должны "понести ответственность", если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал данные о коронавирусе. "Все зависит от того, было ли случившееся с коронавирусом ошибкой, вышедшей из под контроля, или же это было сделано сознательно", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
Берлин призывает Пекин к открытости
19 апреля Германия присоединилась к странам, призывающим руководство Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Как заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19.
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