По его информации, в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ.
"Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии", - отмечают в спецслужбе.
Там рассказали, что своей хакерской атакой РФ пыталась блокировать функционирование переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия по всей Украине.
"В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу ... вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено", - говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что в мае их специалисты уже фиксировали проявления подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием именно компьютерного вируса VPNFilter.
VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.
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