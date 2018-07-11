Служба безопасности Украины блокировала попытку российских спецслужб совершить кибератаку на сеть Аульской хлоропереливной станции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
© DELFI / Andrius Ufartas

По его информации, в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ.

"Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии", - отмечают в спецслужбе.

Там рассказали, что своей хакерской атакой РФ пыталась блокировать функционирование переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия по всей Украине.

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"В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу ... вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в мае их специалисты уже фиксировали проявления подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием именно компьютерного вируса VPNFilter.

VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.

Украинская правда
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