Заместитель начальника ПБ Интс Улманис подтвердил, что таких людей в рядах ПБ на данный момент нет.
"Не работали и не работают", — заявил также первый заместитель директора БЗС Андис Фрейманис.
Член комиссии Янис Адамсонс ("Согласие"), который в середине 90-х гг. занимал должность министра внутренних дел, на заседании комиссии сообщил, что в прошлом в ПБ работали бывшие эксперты КГБ по почерку, но сейчас они уже давно на пенсии.
Как сообщалось, руководитель по научному исследованию документов КГБ Карлис Кангерис недавно заявил в интервью газете Diena о том, что некоторые сотрудники КГБ были завербованы для работы в интересах только что восстановившей независимость Латвийской Республики, и имена этих людей государство, возможно, пытается скрыть.
"Мы знаем, что 30 штатных сотрудников КГБ перешли на работу в интересах Латвийской Республики, поэтому логичен вопрос — у каждого из них были свои агенты, взяли ли они их с собой или нет? Если да, то ясно, что агенты частично работали в интересах Латвийской Республики", — сказал Кангерис.
В российском МИДе назвали ”кощунственным” уравнивание советских и нацистских ветеранов в Латвии (8)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова...
Мутко назначен главой оргкомитета турсаммита ООН в Санкт-Петербурге (6)
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил...
Сирия обвинила Израиль в новых ракетных обстрелах
По сообщению сирийского командования, Израиль трижды...
В Польше отправлены в отставку главы Минобороны и МИД (4)
Новый председатель Совета министров Польши Матеуш...
Спецслужбы Латвии отрицают, что в их рядах работают бывшие сотрудники КГБ (1)
В Бюро по защите Сатверсме (БЗС) и Полиции безопасности...
TOP новостей
История Ванагайте изъятием книг не закончилась: еще один сюрприз (170)
Рута Ванагайте была приглашена на телепередачу,...
Валдас Адамкус: Литва еще не такая, какой я ее представлял (73)
Литва все еще не такая, какой я ее представлял, сказал...
Польский политолог криком защищал литовцев на Первом канале (98)
Политолог из Польши Якуб Корейба назвал литовского...
С января изменились привычки литовских покупателей (257)
Сокращение времени продажи алкоголя уже изменило...
Актер Регимантас Адомайтис: меня тоже вербовали (82)
После того, как Литовский центр по изучению геноцида и...