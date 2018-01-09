В Бюро по защите Сатверсме (БЗС) и Полиции безопасности (ПБ) Латвии в настоящее время не работают бывшие сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом представители спецслужб заявили на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
© DELFI / Domantas Pipas

Заместитель начальника ПБ Интс Улманис подтвердил, что таких людей в рядах ПБ на данный момент нет.

"Не работали и не работают", — заявил также первый заместитель директора БЗС Андис Фрейманис.

Член комиссии Янис Адамсонс ("Согласие"), который в середине 90-х гг. занимал должность министра внутренних дел, на заседании комиссии сообщил, что в прошлом в ПБ работали бывшие эксперты КГБ по почерку, но сейчас они уже давно на пенсии.

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Как сообщалось, руководитель по научному исследованию документов КГБ Карлис Кангерис недавно заявил в интервью газете Diena о том, что некоторые сотрудники КГБ были завербованы для работы в интересах только что восстановившей независимость Латвийской Республики, и имена этих людей государство, возможно, пытается скрыть.

"Мы знаем, что 30 штатных сотрудников КГБ перешли на работу в интересах Латвийской Республики, поэтому логичен вопрос — у каждого из них были свои агенты, взяли ли они их с собой или нет? Если да, то ясно, что агенты частично работали в интересах Латвийской Республики", — сказал Кангерис.

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