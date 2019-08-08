Новые киргизские власти обвиняют Атамбаева в коррупции, экс-президент называет обвинения политически мотивированными.

"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", - цитирует ТАСС представителя штаба. По его словам, сторонники Атамбаева бросают в сотрудников спецназа камни и палки.

Как передает корреспондент Интерфакса со ссылкой на очевидцев, спецназ Кыргызстана применил светошумовые гранаты и спецсредства в результате стычки с местными жителями.

По информации киргизского телеканала "Апрель", машина силовых структур протаранила ворота дома Атамбаева, в здании вспыхнул огонь. По оценкам канала, в спецоперации участвуют несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов, которым противостоят не более 400 сторонников экс-президента.

В штабе экс-президента также сообщают, что сторонники Атамбаева отменили намеченный на четверг митинг в Бишкеке и возвращаются в Кой-Таш.

Киргизский информационный портал 24.kg сообщает, что сотрудники силовых структур заблокировали все автодороги, которые ведут к селу Кой-Таш и отказались пропускать журналистов в район спецоперации.

Сторонник бывшего президента Кыргызстана Фарид Ниязов подтвердил, что была попытка очередного штурма дома Атамбаева. "Были слышны стрельба и взрывы шумовых гранат", - сказал он.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков на внеочередном заседании парламента заявили, что не знают о втором штурме.

В четверг утром Атамбаев заявил, что намерен вывести своих сторонников на бессрочный митинг в столице с требованием отставки действующего президента.

7 августа спецслужбы Кыргызстана предприняли попытку силового задержания Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Однако на защиту экс-президента встали его сторонники, и задержать его силовикам не удалось. В ходе операции пострадали более 70 человек, один из сотрудников спецназа скончался.

Как сообщил в четверг глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев, погибший накануне сотрудник спецназа получил смертельное ранение из снайперской винтовки.

Власти назвали имя погибшего силовика - это подполковник Усен Ниязбеков, заместитель командира спецподразделения ГКНБ "Альфа".

Ранее он сообщал, что в ходе операции сторонники Атамбаева захватили огнестрельное оружие, которым была вооружена резервная группа спецназа.

Атамбаев утверждает, что вступившиеся за него соратники были безоружны, а сам он стрелял при попытке его задержать.

"У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил он в четверг.

Сторонники экс-президента взяли в заложники некоторых спецназовцев, но в четверг их всех отпустили. Вскоре после этого начался штурм.

Депутаты парламента Кыргызстана предложили ввести в стране чрезвычайное положение в связи с событиями вокруг Атамбаева.

Больше не свидетель



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сообщил на внеочередном заседании парламента в четверг, что статус экс-президента Атамбаева сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления после событий в селе Кой-Таш.

"Атамбаев, оказав сопротивление спецназу ГКНБ, который прибыл в Кой-Таш для осуществления его принудительного привода, нарушил конституцию и законы, применив оружие", - заявил Жээнбеков.

27 июня парламент Кыргызстана лишил Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему как бывшему главе государства. Перед этим депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них ведомство поддержало.

По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Сам экс-президент утверждает, что нынешним властям не нужны его показания, а все обвинения в его адрес имеют политические мотивы.