Службы безопасности предотвратили крупный теракт в Германии, запланированный группировкой "Исламское государство". Это стало результатом более чем годичной операции, сообщают в четверг, 18 октября, телеканалы NDR и WDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit. Для совершения теракта в Германию должны были въехать три группы преступников. Целью нападения мог стать один из музыкальных фестивалей. Федеральная прокуратура Германии подтвердила существование террористических планов.
"Мы очень заблаговременно узнали о планировании терактов и уже в октябре 2016 года могли открыть уголовное дело", — заявил генпрокурор Петер Франк. По его словам, полученные сведения были "конкретными" и "надежными". При этом некоторые из потенциальных преступников еще разыскиваются. Главную роль должна была сыграть супружеская пара из Германии, которая в 2015 году отправилась в Сирию, где примкнула к ИГ.
Из сирийской Ракки принявшая ислам немка пыталась, по информации СМИ, найти на севере Германии женщин, которые были бы готовы выйти замуж за потенциальных террористов, что открыло бы последним путь в ФРГ. Однако одна из женщин, с которой она контактировала, работала на Федеральное ведомство по охране конституции.
Планы террористов расстроили как действия следователей, так и развал самой группировки ИГ. Газета Die Zeit уточняет, что упомянутая супружеская пара в октябре 2017 года сдалась курдским властям и с тех пор находится в разных местах лишения свободы на севере Сирии. Как заявил подозреваемый мужчина в интервью СМИ, он пытался "выйти из дела" после того, как узнал подробности плана террористов. Следствие также полагает, что в терактах замешан высокопоставленный функционер ИГ, известный под именем Абу Муссаб аль-Альмани.
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