Спецслужба Великобритании заявила о невозможности "абсолютной защиты" от вероятных кибератак. Об этом в колонке для издания The Telegraph в субботу, 21 апреля написал глава Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин. Великобритания непременно столкнется с серьезной кибератакой, полагает руководитель NCSC. Однако возможное время, по его мнению, остается неизвестным.
"Абсолютная защита" не является ни возможной, ни целесообразной, считает Мартин. По его словам, вопрос заключается в обеспечении устойчивости тех систем, нарушение функционирования которых сильнее всего отразится на образе жизни. В частности, национальным приоритетом являются защита от кибератак критически важных объектов инфраструктуры и сервиса на всех уровнях и ответ на растущую проблему мировой киберпреступности, отметил глава NCSC.
Враждебная киберактивность стала одним из элементов арсенала Кремля, говорится в опубликованном ранеесовместном заявлении американского ФБР, министерства внутренней безопасности США и NCSC. Правительство Великобритании вместе со своими союзниками работают над распространением информации и инструментов, которые необходимы для отражения подобных атак. В борьбе с исходящей от России киберугрозой необходимо использовать различные ресурсы, включая "дипломатические, правоохранительные и технические", утверждается в документе.
LIVE / В Ереване полиция разгоняет демонстрантов свето-шумовыми гранатами (12)
В Ереване полиция начала разгон демонстрантов с...
Почему Ким Чен Ын решил прекратить ядерные испытания?
Заявление Северной Кореи о замораживании ядерных...
Спецслужба Великобритании заявила о невозможности абсолютной защиты от кибератак (14)
Национальным приоритетом является защита критически...
Министр обороны ФРГ призвала к более жесткому курсу в отношении России (14)
Российская сторона должна выполнить данные в Минске...
Десятки тысяч венгров протестовали против результатов выборов (4)
На акцию в столице Венгрии пришли десятки тысяч...
TOP новостей
Компания ищет бухгалтера без маленьких детей, мотив удивляет (21)
Литовская компания, которая находится в Клайпеде , ищет...
В Вильнюсе люди стояли в очереди, чтобы поесть за 23 евро (6)
В Вильнюсе третий год подряд прошло гастрономическое...
Barclays планирует упразднить в Литве 350 рабочих мест (30)
Barclays планирует упразднить в Литве 350 рабочих мест или...
Беспокойная ночь в Вильнюсе: полет на кольцо, нападение на свадьбу (3)
Ночь на воскресенье в Вильнюсе была очень беспокойной:...