Спецслужба Великобритании заявила о невозможности "абсолютной защиты" от вероятных кибератак. Об этом в колонке для издания The Telegraph в субботу, 21 апреля написал глава Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин. Великобритания непременно столкнется с серьезной кибератакой, полагает руководитель NCSC. Однако возможное время, по его мнению, остается неизвестным.

"Абсолютная защита" не является ни возможной, ни целесообразной, считает Мартин. По его словам, вопрос заключается в обеспечении устойчивости тех систем, нарушение функционирования которых сильнее всего отразится на образе жизни. В частности, национальным приоритетом являются защита от кибератак критически важных объектов инфраструктуры и сервиса на всех уровнях и ответ на растущую проблему мировой киберпреступности, отметил глава NCSC.

Враждебная киберактивность стала одним из элементов арсенала Кремля, говорится в опубликованном ранеесовместном заявлении американского ФБР, министерства внутренней безопасности США и NCSC. Правительство Великобритании вместе со своими союзниками работают над распространением информации и инструментов, которые необходимы для отражения подобных атак. В борьбе с исходящей от России киберугрозой необходимо использовать различные ресурсы, включая "дипломатические, правоохранительные и технические", утверждается в документе.