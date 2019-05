Спецпрокурор Мюллер объяснил, почему не обвинил Трампа

"Мы исходили из многолетней политики минюста, согласно которой президента не могут обвинить в преступлении, пока он занимает пост — это неконституционно. Даже если скрыть это обвинение от публики", — добавил спецпрокурор.

Трамп называл доклад "замечательным". По его мнению, он полностью его оправдывает: "сговора не было, злоупотреблений не было". После выступления Мюллера Трамп повторил, что невиновен:

"Ничего не изменилось. Доказательств недостаточно, а значит, по законам нашей Страны человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо".

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.