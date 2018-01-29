«Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и интегрировать их в работу Вооруженных сил», — сказал Волкер.
«И я хочу подчеркнуть, что это — оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковая атака. Тогда ее можно нейтрализовать. Поэтому это защитное вооружение, предназначенное не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», — добавил он, отметив, США надеются «заполнить некоторые „пробелы“ в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему развитию конфликта».
25 января спецпредставитель США заявлял, что решение Вашингтона начать поставки Javelin Украине вызвано отказом Москвы от прекращения эскалации конфликта в Донбассе.
Киев 17 января заявил о начале подготовки к приему комплексов Javelin. По словам президента Украины Петра Порошенко, поставки ракет будут проводить за счет США. Телеканал ABC в декабре сообщал, что всего планируется отправить на Украину 35 установок с 210 ракетами на сумму в 47 миллионов долларов.
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