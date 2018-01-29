«Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и интегрировать их в работу Вооруженных сил», — сказал Волкер.
«И я хочу подчеркнуть, что это — оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковая атака. Тогда ее можно нейтрализовать. Поэтому это защитное вооружение, предназначенное не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», — добавил он, отметив, США надеются «заполнить некоторые „пробелы“ в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему развитию конфликта».
25 января спецпредставитель США заявлял, что решение Вашингтона начать поставки Javelin Украине вызвано отказом Москвы от прекращения эскалации конфликта в Донбассе.
Киев 17 января заявил о начале подготовки к приему комплексов Javelin. По словам президента Украины Петра Порошенко, поставки ракет будут проводить за счет США. Телеканал ABC в декабре сообщал, что всего планируется отправить на Украину 35 установок с 210 ракетами на сумму в 47 миллионов долларов.
На выборах президента Финляндии победил действующий глава государства
Саули Ниинистё выбрали еще на шесть лет с отрывом в...
Польша вводит тюремные сроки за слова о причастности поляков к Холокосту (2)
Сейм Польши 26 января принял поправки к закону об...
Спецпредставитель США заявил о подготовке к поставке комплексов Javelin на Украину (4)
США начали подготовку к передаче Украине...
Год "мягкой силы". Кто будет в итоге интегрировать Донбасс? (11)
В Европе конфликт в Донбассе уже пару лет как принято...
Эрдоган хочет вернуть в Сирию 3,5 млн беженцев из Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что...
TOP новостей
Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (68)
2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...
Вопрос освобождения Клайпеды разжигает страсти (105)
Клайпедчане создали специальную комиссию, которая...
Сколько денег в прошлом году потеряли жители, которые копят деньги на пенсию (3)
Почти все работающие люди в Литве заключили...
Арабские авиакомпании ищут персонал в Литве (47)
Стюардов в Литве ищут не только европейские, но и...