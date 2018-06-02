Под угрозой убийства находились 47 человек, большинство из них - журналисты, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Им уже сообщили об опасности, организуется их защита.
Arkadijus Babčenka
© AFP / Scanpix

В результате спецоперации СБУ по имитации убийства Аркадия Бабченко "следствие получило список 47 человек, которые могли стать следующими жертвами террористов", заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В первую очередь в этом списке украинские либо бывшие российские журналисты, написал Луценко в пятницу, 1 июня, в своем профиле в соцсети Facebook.

Как утверждает генпрокурор, имитация убийства помогла получить дополнительную информацию о списке потенциальных жертв и о заказчике. Помимо Бабченко, организатор предложил исполнителю убить еще двух человек. Людям, внесенным в этот перечень, уже сообщили о грозящей опасности, организуется их защита.

По словам Юрия Луценко, следственные органы прибегли к имитации убийства, поскольку такая мера предусмотрена статьей 271-й уголовно-процессуального кодекса Украины и "использовалась более 30 раз за последние 2,5 года". Задержание организатора покушения до совершения преступления не помогло бы предотвратить угрозу другим людям из списка.

Журналисты встретились с сотрудниками спецслужб

В тот же день проживающие в Украине журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, ранее работавшие в России, сообщили, что встретились с сотрудниками украинских спецслужб. "Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было сомнений, что моя фамилия там есть", - заявил Киселев после встречи.

По словам Ганапольского, "это действительно была серьезная история, с оплаченными деньгами… с целью убийства Бабченко". Те, кто пробовали убить его, будут пытаться совершить реванш, поэтому всем надо быть внимательными, добавил журналист.

Ранее, 31 мая, в Киев суд взял под арест предполагаемого заказчика убийства Бабченко, украинского предпринимателя Бориса Германа.

Deutsche Welle
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