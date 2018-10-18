Новый "командный пункт" будет также бороться с распространением фейковых новостей и заведомо ложной информации.

"Наша цель: собрать в одном месте экспертов, которые занимаются этим вопросом, со всей страны, чтобы они могли в реальном времени реагировать на потенциальные проблемы ", — говорится в релизе компании.