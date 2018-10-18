Новый "командный пункт" будет также бороться с распространением фейковых новостей и заведомо ложной информации.
"Наша цель: собрать в одном месте экспертов, которые занимаются этим вопросом, со всей страны, чтобы они могли в реальном времени реагировать на потенциальные проблемы ", — говорится в релизе компании.
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