Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выписали из больницы

Подростки в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер находились в больнице с прошлой недели. Они были помещены на карантин из-за признаков инфекции.

Планируется, что в среду подростки с тренером и спасателями примут участие в 45-минутной пресс-конференции, где ответят на вопросы таиландской и иностранной прессы. Мероприятие пройдет в рамках телепрограммы ”Таиланд движется вперед” (Thailand Moves Forward) в Чианграе, которая будет транслироваться в прямом эфире на десятках каналов в 18:00 (15:00 по Эстонии).

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн разрешил использовать королевскую площадь в старом городе Бангкока, чтобы ”поблагодарить тайских и иностранных участников спасательной операции”, приводит телеканал слова заместителя премьер-министра королевства.

Подростковая футбольная команда ”Дикие кабаны” и их тренер пропали в пещере Кхао-Луанг в заповеднике ”Понг Пха” 23 июня. Из-за сильных дождей вход в пещеру затопило, поэтому зашедшая туда группа не смогла выбраться. Поисково-спасательная операция шла две недели. Пострадавшие находились в воздушном кармане пещеры. Всех их смогли вывести на воздух только 10 июля.