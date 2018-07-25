Спасенные из пещер в Таиланде дети постриглись в монахи

Подростки проведут в монастыре девять дней. По истечении этого срока они станут послушниками, а их тренер - монахом.
Один из подростков - христианин.
Все мужчины-буддисты хотя бы один раз в жизни временно стригутся в монахи. Как это происходит и в чем разница между буддистским послушником и монахом, рассказал редактор Бирманской службы Би-би-си Со Вин Тхан, который сам был послушником в монастыре.
Как посвящают в буддистские монахи
Первое посвящение мальчиков происходит до 18 лет. Обычно они уезжают в монастырь летом во время школьных каникул. После пострижения они становятся послушниками. Это повышает уважение к ним в семье и в обществе. Они обязуются соблюдать религиозные постулаты: не употреблять алкоголь, не врать, не убивать.
Второе пострижение происходит в возрасте от 18 до 25 лет, когда молодой человек становится монахом.
Посвящение обязательно для всех молодых людей в этом возрасте. Семья должна следить, чтобы пострижение произошло вовремя.
Задача посвящения - очистить человека от прошлого негативного опыта.
Эту процедуру мужчина может повторить еще много раз. Разница только в том, что постулаты, которые монах соблюдает, с каждым пострижением ужесточаются.
После третьего и четвертого посвящения, к примеру, нельзя прикасаться к деньгам, ходить в кино и слушать музыку.
Необходимо также вести аскетичный образ жизни, не позволять себе хотя бы какую-то роскошь - большой и комфортный диван, например, будет под запретом.
Что дети делают в монастыре
Подростки приезжают в монастырь за день до пострижения и выступают с официальным обращением посвятить их в монахи.
На следующее утро им бреют головы и выдают специальную одежду. Это торжественная церемония, на которой могут присутствовать члены семьи и друзья.
Будущие послушники проводят в монастыре минимум неделю.
Они начинают каждый день в четыре часа утра с медитации и молитвы. В 5-5.30 утра они выходят в город или деревню, где располагается монастырь, и собирают пожертвования.
Послушники не вправе просить людей пожертвовать что-то определенное - нужно брать все, чем люди готовы поделиться.
Чаще всего люди жертвуют еду, которую в монастыре едят на завтрак и обед в этот же день.
Иногда в монастырях готовят свою еду. Она очень простая - рис, каша, овощи. На завтрак монахи едят фрукты, чаще всего манго или бананы. На обед, как правило, рис.
Все монахи и послушники едят из одного блюда, и никто не может отказаться от той еды, которую им предлагают.
Обед проходит, как правило, в 10.40-11 утра. После полудня монахи и послушники не могут больше есть, разрешается только пить воду. До конца дня они читают молитвы и практикуют медитацию.
Зачем надо медитировать
Молодые люди не всегда рады первому пострижению в монахи.
Подросткам порой сложно отказаться от многих привычных вещей и сконцентрироваться на учебе и медитации.
Второе пострижение, как правило, более эффективно. Монахи учат послушников главным религиозным постулатам.
Однако наибольшие результаты чаще всего дает медитация. Она повышает концентрацию и укрепляет дисциплину учеников.
Монах, постоянно практикующий медитацию и осознанность, учится понимать, что происходит с его дыханием и телом.
Благодаря этому он становится менее эмоциональным и может просто наблюдать за тем, что происходит вокруг.
В дальнейшем это помогает монахам переживать различные жизненные сложности.
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