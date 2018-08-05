11 мальчиков и их тренер вскоре после спасения прошли обряд посвящения в монахи и провели в монастыре 11 дней. Они молились о погибшем во время операции по их спасению старшине ВМС Таиланда Самане Гунане, сообщает Channel NewsAsia. В субботу подростки покинули монастырь, тогда как их тренер продолжит послушание.
На выходе их встречали друзья и родственники, накрывшие для них стол с угощениями. На нем установили фотопортрет улыбающегося Гунана. Местные власти попросили журналистов не проявлять настойчивость и дать детям время на то, чтобы привыкнуть к обычной жизни.
12 детей-членов футбольной команды и их тренер были выведены на поверхность из пещерного комплекса Тхам Луанг в Таиланде 10 июля. Один из мальчиков не был посвящен в монахи, так как он христианин.
Мальчики находились в пещере с 23 июня. Изначально предполагалось, что застрявшая в пещере группа может провести там несколько месяцев, однако 8 июля было решено начать эвакуацию.
Детей вызволяли из пещеры по одному. Это делалось из-за того, что некоторые проходы в пещере были довольно узкие. Кроме того, спасатели считали, что если бы один ребенок испугался, паника могла бы охватить и других детей.
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер застряли в пещерном комплексе, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они вынуждены были уйти вглубь на четыре километра, оказавшись, таким образом, отрезанными от входа.
Через 10 дней их обнаружили два британских дайвера-спасателя.
Однопартийцы призвали Меркель уйти в отставку (3)
Рейтинг партии Меркель упал до антирекордного уровня....
Госдеп США вызвал российского дипломата: требует объяснений вмешательства РФ (19)
Помощник государственного секретаря США по вопросам...
Коптский патриарх ушел из Facebook: "Так и жизнь может пройти" (4)
Глава христианской церкви Египта коптский патриарх...
Россия вводит ответные пошлины на товары из США (27)
С 5 августа Россия вводит новые ставки импортных пошлин...
В Швейцарии разбился самолет-олдтаймер. 20 человек погибли (1)
В результате крушения самолета Юнкерс Ju-52 в швейцарском...
TOP новостей
Коптский патриарх ушел из Facebook: "Так и жизнь может пройти" (4)
Глава христианской церкви Египта коптский патриарх...
Над Балтийским морем зафиксировали смерч (9)
Отдыхающие на пляже в Клайпеде утром в воскресенье, 5...
Особенности работы в летний период: работы больше, деньги те же (5)
Во время отпуска работника его работу в той или иной...
В Литве призывают проверять состояние здоровья детей перед началом учебного года (15)
По данным Государственной больничной кассы при...
Аэропорты Европы предупредили о катастрофической загруженности через 20 лет (16)
Крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с сильной...