Накануне в российских СМИ появилась информация от неназванных источников, утверждавших, что Наиду Шайх-Ахмедову приговорили к 12 годам колонии. Однако в самом суде Русской службе Би-би-си не подтвердили эти данные, отметив, что на самом деле она получила менее продолжительный срок.

Первоначально в суде просто сказали, что она получила четыре года и четыре месяца, однако затем перезвонили и отдельно уточнили, что речь идет не о лишении, а об ограничении свободы. Это существенно более мягкий вид наказания. "Приговор предусматривает отсрочку наказания до достижения ребенком (Шайх-Ахмедовой) 14 лет", — добавили в суде. Это значит, что в исполнение приговор приведут не раньше чем через 10 лет.

Суд признал Наиду Шайх-Ахмедову виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, однако приговор пока не вступил в законную силу, поскольку его все еще возможно обжаловать. По данным Би-би-си, прокуратура намерена воспользоваться этим правом. Сейчас женщина остается под домашним арестом.

Наида Шайх-Ахмедова была среди спасенных женщин и детей, которых спецбортом привезли из Ирака в Грозный, подтвердил Русской службе Би-би-си ее отец Салатгирей Шайх-Ахмедов.

"Девочка туда [в Сирию] поехала. А когда ее отпустили, она не смогла вовремя вернуться, вот так получилось. Оставалась там три-четыре года. То там, то там была и благодаря [главе Чечни Рамзану] Кадырову вернулась", — сказал отец девушки.

По его словам, Шайх-Ахмедова вышла замуж еще в Дагестане, а в "Исламское государство" уехала вслед за мужем, который "занимался коммерцией". "Со мной она не связывалась, но связывалась с другими родственниками. Мы беспокоились, чтобы она вернулась", — рассказал Шайх-Ахмедов.

Это не первый случай, когда вызволенные из "Исламского государства" женщины оказываются на скамье подсудимых. Как рассказывала в декабре Русская служба Би-би-си, суд в Дагестане начал рассматривать уголовное дело 33-летней Загидат Абакаровой, которая, по версии следствия, в декабре 2014 года оказалась в Сирии.

Там, как утверждается в обвинительном заключении, она "выполняла различные функциональные обязанности в виде приготовления пищи, приобретения продуктов питания, стирки и пошива одежды". Ее мать рассказала, что Загидат Абакарова уехала в Сирию вслед за мужем, а когда поняла, где оказалась, уже не смогла самостоятельно выбраться, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих детей.

Абакарова была среди женщин, которых с августа прошлого года возвратили в Россию после пребывания на территориях, находившихся под контролем "Исламского государства". Ее привезли в октябре и задержали через несколько часов после приземления в аэропорту Грозного правоохранительные органы Дагестана.

Также в махачкалинском СИЗО находится Муслимат Курбанова, вернувшаяся в Россию на одном самолете с Абакаровой. Еще несколько уроженок Дагестана остаются под домашним арестом.

Вывозом россиянок занимается представитель Чечни в странах Ближнего Востока Зияд Сабсаби. Глава Чечни Рамзан Кадыров курирует этот процесс.