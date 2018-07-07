Спасатели в Таиланде пробурили шахты для доступа к подросткам в пещере

По словам Осоттанакорна, при помощи скважин пока не удалось установить местоположение пещеры, в которой находится группа подростков. Дети слишком слабы для подводного плавания, поэтому их могут попытаться поднять на поверхность через шахты, отмечает агентство AFP.

Между тем, подростки с помощью военных ВМС Таиланда передали своим родным записки с просьбами не волноваться, пишет The Guardian.

Выход — в нескольких километрах

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12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер укрылись 23 июня в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. Специалисты обнаружили группу в 300-400 метрах от того места, где она, как предполагается, находилась изначально. К поисковым работам была привлечена международная команда спелеологов. 6 июля об отправке ряда инженеров в Таиланд для спасения детей заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

До 1 июля в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски, 2 июля специалисты частично откачали воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.