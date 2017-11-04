По его словам, внутри фюзеляжа не оказалось тел пассажиров и членов экипажа. "В ночь на субботу была проведена работа по поднятию фюзеляжа российского вертолета со дна. Пассажиров и членов экипажа внутри вертолета не оказалось", - сказал Саидов.
Как рассказал сотрудник МЧС, работа по поднятию вертолета началась накануне вечером. По ее результатам фюзеляж и хвостовая часть были подняты на борт судна. "Операция осложнялась плохой видимостью и суровыми арктическими условиями", - отметил Саидов.
Кроме того, обнаружен и поднят со дна речевой самописец вертолета. "Он будет направлен на расшифровку в Москву", - сказал Саидов. По его словам, поисковая операция на побережье Шпицбергена продолжится.
Вертолет "Ми-8" авиакомпании "Конверс Авиа" с пятью членами экипажа и тремя пассажирами на борту пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Он был обнаружен в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было найдено тело одного погибшего.
На борту потерпевшего крушение вертолета находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики: пассажиры Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каулио и экипаж - командир Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров, инженер Алексей Королев.
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