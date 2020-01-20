Американская компания по производству космической техники SpaceX в воскресенье, 19 января, успешно провела испытания аварийной системы корабля Crew Dragon. В рамках испытаний взорвали ракету-носитель Falcon 9.
Испытания начались с пуска ракеты с космодрома на мысе Канаверал и продлились чуть более 10 минут. Спустя 1 минуту 24 секунды после старта капсула корабля, внутри которой находились манекены с датчиками, была отстрелена в сторону от ракеты-носителя. Затем на Crew Dragon сработала система раскрытия парашютов, спустя 9 минут корабль приводнился в Атлантическом океане. К месту приводнения отправилось спасательное судно.
Взрыв Falcon 9 был запланирован
В свою очередь, Falcon 9 разрушилась во время теста, что, однако, было запланировано. Теперь поисково-спасательные группы ищут обломки ракеты.
Глава SpaceX Илон Маск в разговоре с New York Times назвал испытания "прекрасной, совершенной миссией". По словам Маска, тесты расчистили путь для первого полета Crew Dragon к Международной космической станции с экипажем на борту.
Crew Dragon - альтернатива российским "Союзам"
Crew Dragon является усовершенствованной моделью варианта корабля, с помощью которого на МКС ранее неоднократно доставлялись грузы. Еще в 2019 году NASA планировало осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Однако в мае 2019 года во время наземных испытаний произошел взрыв капсулы космического корабля. В SpaceX инцидент назвали "аномалией".
Пока что NASA не разрешало тестовые полеты Crew Dragon с людьми на борту. В SpaceX планируют провести испытания с астронавтами до конца 2020 года.
В настоящий момент доставку астронавтов на МКС осуществляют только российские "Союзы". С целью уменьшить космическую зависимость от России США запустили программу доставки астронавтов в космос NASA Commercial Crew Program. В программе принимают участие Boeing и SpaceX.
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