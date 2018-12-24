Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 16 часов 51 минуту по московскому времени со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. Через три минуты после старта первая ступень отделилась от ракеты – для нее этот запуск стал первым и единственным, поскольку миссия не предусматривала возвращение ступени на Землю из-за большой массы спутника (4400 кг). Для облегчения ракеты с первой ступени также демонтировали посадочные рули и опоры.

Через два часа после старта спутник GPS III SV01, получивший имя "Веспуччи" в честь первооткрывателя Америго Веспуччи, был успешно выведен на среднюю околоземную орбиту высотой 20 200 км.

Successful deployment of GPS III SV01 to medium Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/4lhJpwdsip— SpaceX (@SpaceX) December 23, 2018

Это первый из десяти спутников системы GPS нового поколения, которые ВВС США планируют вывести на орбиту – в результате точность работы навигационной системы должна повыситься втрое по сравнению с нынешним показателем, отмечает The Verge. Предполагается, что из девяти оставшихся спутников четыре будут выведены на орбиту при помощи ракет SpaceX.

С учетом нового спутника, общая численность группировки аппаратов системы GPS достигла 32 спутников. При этом для устойчивой работы системы требуются 24 спутника.

Этот запуск Falcon 9 стал 21-м и последним по счету для SpaceX в 2018 году (с учетом одного запуска ракеты-носителя Falcon Heavy). Ранее предполагалось, что компания осуществит еще один запуск до конца декабря, но теперь он намечен на январь 2019 года. Все запуски SpaceX в 2018 году прошли успешно с точки зрения основной программы.