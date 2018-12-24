Американская аэрокосмическая компания SpaceX 23 декабря осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS. Этот запуск был осуществлен в рамках контракта с ВВС США. Прямая трансляция велась на сайте SpaceX. Изначально миссия была запланирована на 18 декабря, но затем четырежды переносилась для дополнительных проверок показаний датчиков первой ступени ракеты, а также из-за погоды.
Raketa „Falcon Heavy“
© Sipa / Scanpix

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 16 часов 51 минуту по московскому времени со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. Через три минуты после старта первая ступень отделилась от ракеты – для нее этот запуск стал первым и единственным, поскольку миссия не предусматривала возвращение ступени на Землю из-за большой массы спутника (4400 кг). Для облегчения ракеты с первой ступени также демонтировали посадочные рули и опоры.

Через два часа после старта спутник GPS III SV01, получивший имя "Веспуччи" в честь первооткрывателя Америго Веспуччи, был успешно выведен на среднюю околоземную орбиту высотой 20 200 км.

Это первый из десяти спутников системы GPS нового поколения, которые ВВС США планируют вывести на орбиту – в результате точность работы навигационной системы должна повыситься втрое по сравнению с нынешним показателем, отмечает The Verge. Предполагается, что из девяти оставшихся спутников четыре будут выведены на орбиту при помощи ракет SpaceX.

С учетом нового спутника, общая численность группировки аппаратов системы GPS достигла 32 спутников. При этом для устойчивой работы системы требуются 24 спутника.

Этот запуск Falcon 9 стал 21-м и последним по счету для SpaceX в 2018 году (с учетом одного запуска ракеты-носителя Falcon Heavy). Ранее предполагалось, что компания осуществит еще один запуск до конца декабря, но теперь он намечен на январь 2019 года. Все запуски SpaceX в 2018 году прошли успешно с точки зрения основной программы.

NEWSru.com
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