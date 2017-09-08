Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в четверг, 7 сентября, впервые вывела в космос экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.
© AP / Scanpix

Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал на атлантическом побережье штата Флорида. Ее первая ступень несколько минут спустя успешно приземлилась на платформу базы ВВС США.

Специалисты высказывали опасения, что старт придется отложить из-за приближения мощнейшего урагана "Ирма". Вторая попытка запуска планировалась на 8 сентября. Тем не менее все системы сработали в штатном режиме.

Миссия засекречена

Задачи, которые X-37B будет выполнять на орбите, засекречены, уточняет AFP. Пентагон не приводит информации о деталях миссии. По официиальной версии, озвученной ранее ВВС США, беспилотник должен был использоваться для доставки на орбиту грузов. По неподтвержденным данным, он может применяться в разведывательных целях.

В феврале 2017 года компания Илона Маска успешно вернула на Землю первую ступень ракеты-носителя, которая вывела на орбиту грузовой корабль.

Deutsche Welle
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