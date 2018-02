Ракета стартовала в 23:40 по московскому времени (13:40 EST). Запуск пришлось перенести из-за сильного ветра.

На эллиптическую орбиту, протягивающуюся от Солнца до Марса, отправили личный автомобиль главы Space X Илона Маска Tesla Roadster.

В вишневый спорткар посадили "водителя" - манекен в скафандре, который отправился в космос под песню "Space Oddity" Дэвида Боуи.

В автомобиле Tesla установлены камеры наблюдения, съемки которых обещают быть "эпическими", рассказывал Маск ранее. По его словам, спорткар будет находиться на орбите Марса сотни миллионов лет.

Ускорители Falcon Heavy, как и было запланировано, после запуска успешно вернулись обратно. Два боковых ускорителя приземлились на мысе Канаверал, выполняя, по словам главы SpaceX, "синхронный пилотаж".

Третий, центральный ускоритель совершил посадку на плавучую платформу возле побережья Флориды, которую Space X окрестила "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я все еще люблю тебя").

"Я буду считать успехом, если ракета просто взлетит со стартовой площадки, а не взорвется прямо на месте. Это чуть меньше двух миллионов килограмм в тротиловом эквиваленте. Если эта вещь взорвется, тут мало чего останется", - говорил по поводу предстоящего запуска Маск.

Что внутри у "Тяжелого сокола"?

Первая ступень Falcon Heavy обладает 27 двигателями, которые во время старта обеспечивают ракете-носителю тягу в 5 млн фунтов, что эквивалентно суммарной тяге 18-ти самолетов модели Boeing 747, согласно данным с сайта Space X.

Falcon Heavy - самая мощная из ныне существующих ракет-носителей. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 64 тонн груза.

Для сравнения: сверхтяжелая ракета Дельта-4 компании United Launch Alliance (в которую входит Boeing) поднимает на эту же орбиту 29 тонн груза. До создания Falcon Heavy Дельта-4 считалась самой грузоподъемной ракетой в мире.

Выводимая полезная нагрузка Falcon Heavy на Марс равна примерно 17 тоннам.

По признанию Маска, главная его цель - отправить на Марс человека.

Космическая гонка

Как утверждает Маск, запуск Falcon Heavy обойдется Space X всего в 90 млн долларов. Это более чем в четыре раза дешевле, чем запуск ракеты-носителя компании Boeing Дельта-4.

Один из главных конкурентов Falcon Heavy - сверхтяжелая ракета New Glenn, которую разрабатывает Blue Origin - компания основателя Amazon Джеффа Безоса. New Glenn обещают запустить в 2020 году.

Накануне запуска Falcon Heavy Безос пожелал Маску удачи. Тот поблагодарил конкурента и послал ему эмодзи с поцелуем.