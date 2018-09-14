"SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром на полет вокруг Луны на нашем аппарате BFR – это важный шаг к предоставлению обычным людям, которые мечтают полететь в космос, этой возможности", – сообщила компания в твиттере.
Имя пассажира и время его отправки к Луне не сообщили.
SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018
Ранее SpaceX объявляла о планах отправки двух космических туристов к Луне в конце 2018 года. Компания обещает предоставить некоторые детали своего плана 17 сентября.
В компании напомнили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. После миссии "Аполлон-17" в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на Луне, там больше никого не было.
"Люди вернутся в пустеющие села". В Грузии хотят разрешить выращивать коноплю (2)
В Грузии готовят законопроект, который разрешит...
США предупредили, что могут ввести санкции из-за "Северного потока – 2"
США предупредили Россию, что могут выполнить свою...
Украина отправит около 270 спецназовцев в Азовское и Черное море (2)
Государственная пограничная служба Украины...
Bloomberg: Украина выиграла апелляцию по "долгу Януковича" (2)
Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную...
Армия обороны Израиля прекратила помогать гражданскому населению Сирии
В четверг, 13 сентября, пресс-служба Армии обороны...
TOP новостей
Бюджет меняет ориентацию: уровень нищеты снижен, принимаются за пенсии и образование (28)
В этом году основной целью бюджета было снижение...
Балтийские каникулы Жени. Швянтойи – простой курорт для простых людей (19)
Швянтойи похож на кубанскую Анапу. Те же базы отдыха,...
Президент Литвы: Европа должна брать на себя больше ответственности за безопасность (24)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу заявила,...
Министр: время низких цен в энергетике закончилось (22)
В связи с ростом оптовой цены на электроэнергию и...
В Литве начинается ретрансляция телепрограммы на русском языке (75)
В пятницу Вильнюсская телебашня официально начинает...