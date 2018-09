"SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром на полет вокруг Луны на нашем аппарате BFR – это важный шаг к предоставлению обычным людям, которые мечтают полететь в космос, этой возможности", – сообщила компания в твиттере.

Имя пассажира и время его отправки к Луне не сообщили.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018