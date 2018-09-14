Компания SpaceX, возглавляемая американским предпринимателем Илоном Маском, сообщила о подписании первого контракта с пассажиром, которого в качестве туриста отправят на ракете Big Falcon Rocket (BFR) в полет вокруг Луны.
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"SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром на полет вокруг Луны на нашем аппарате BFR – это важный шаг к предоставлению обычным людям, которые мечтают полететь в космос, этой возможности", – сообщила компания в твиттере.

Имя пассажира и время его отправки к Луне не сообщили.

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Ранее SpaceX объявляла о планах отправки двух космических туристов к Луне в конце 2018 года. Компания обещает предоставить некоторые детали своего плана 17 сентября.

В компании напомнили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. После миссии "Аполлон-17" в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на Луне, там больше никого не было.

"Настоящее время"
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