SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС

Частная американская компания SpaceX намерена впервые принять участие в отправке астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) к Международной космической станции (МКС). В полет на корабле многоразового использования Crew Dragon отправятся Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, сообщили SpaceX и NASA в среду, 18 марта. По их оценке, запуск состоится не ранее второй половины мая.
Таким образом, астронавты США впервые за 9 лет отправятся в космос на американском корабле. В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".
SpaceX наряду с частной американской компанией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил 4,2 млрд долларов (в пересчете - 3,77 млрд евро) на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 2,6 млрд долларов (2,34 млрд евро).
Корабль Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к Международной космической станции в марте 2019 года. В декабре Boeing отправил в испытательный полет к МКС корабль CST-100 Starliner, однако стыковка со станцией была отменена, поскольку аппарат вовремя не вышел на заданную орбиту.
TOP новостей
Литовский профессор: раньше у нас было время, сейчас его уже нет (63)
Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...
Новый прогноз: рост экономики пойдет на спад, будет больше безработных, но зарплаты не снизятся (9)
Кризис, связанный с коронавирусом ( COVID-19 ), меняет...
Глава Минздрава: возможно, в течение некоторого времени анализы на коронавирус делать не будут
20 марта утром министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Представитель правительства: ситуация намного серьезнее, чем представляется
"Ситуация намного серьезнее, чем многие думают", –...
Парадокс: какие правила распространяются на жену, муж которой изолирован из-за угрозы короновируса (4)
Литва с 16 марта объявила карантин из-за угрозы...