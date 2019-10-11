Компания SpaceX может отправить американских астронавтов на Международную космическую станцию уже в следующем году, если испытания капсулы Crew Dragon увенчаются убедительным успехом.
Crew Dragon
© Reuters

Это сообщил администратор НАСА Джим Брайденстайн во время посещения калифорнийской штаб-квартиры SpaceX – одного из крупнейших подрядчиков НАСА.

Капсула позволит транспортировать астронавтов на космическую станцию впервые с тех пор, как в 2011 году закрылась американская программа шаттлов.

Глава SpaceX миллиардер Илон Маск, выступая на пресс-конференции вместе с Брайденстайном и двумя астронавтами, которым предстоит совершить полет на борту нового космического корабля, выразил надежду, что капсула будет поставлена НАСА к концу года.

"Голос Америки"
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