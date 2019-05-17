Бэй Юймин — уроженец китайского Гуанчжоу. С 1935 года он проживал на территории США. Лауреат почетной Притцкеровской премии спроектировал восточное крыло Национальной галереи искусства в Вашингтоне, а также здание Банка Китая в Гонконге.
Образцы его работ можно найти в разных частях Соединенных Штатов, включая Зал славы рок-н-ролла в Кливленде и Башню JPMorgan Chase в Нью-Йорке.
Бэй Юймин — приверженец так называемого интернационального стиля, опиравшегося на идеи модернизма. Особый упор в работе он делал на чувство объема и соблюдение баланса.
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