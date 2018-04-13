"Недостаток этой серии „Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе", — объяснил он. По словам Мирзаянова, применить яд в подобных условиях мог только "идиот, который ничего не знает о химических свойствах "Новичка".

Он отметил, что Скрипаль и его дочь были за пределами дома, когда на дверную ручку здания нанесли вещество. "Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть по крайней мере в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала. Причем они ведь возвращались, а если бы эта пара не приехала днем, там бы вещества уже было недостаточно для летального исхода", — заключил эксперт.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила заключения Великобритании о типе вещества, которым были отравлены Скрипали. Название вещества в документе, который доступен лишь странам-членам ОЗХО, не указывается. По словам экспертов, речь идет о яде "высокой чистоты".

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили без сознания возле торгового центра в британском Солсбери 4 марта. По утверждениям Лондона, Скрипали были отравлены "Новичком", созданным в СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к инциденту Россию, а ряд стран, включая США и Канаду, в связи с отравлением выслали российских дипломатов. В России обвинения отрицают.