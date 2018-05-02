47-ую ротацию миссии возглавит Португалия, она будет патрулировать воздушное пространство Балтийских стран на четырех истребителях F-16, сообщило Министерство обороны Литвы.
Кроме того, миссию укрепят Испания и Франция. Первая направляет в Шяуляй шесть истребителей Eurofighter Typhoon, а вторая — четыре истребителя Mirage 2000-5, которые будут базироваться в эстонском Эмари. Как говорится в сообщении, усиленную миссию предложили союзники.
"Усиленная миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО в Шяуляй обеспечит большую гибкость союзников в охране воздушного пространства в Балтийском регионе и предоставит возможности для тренировок вместе с подразделениями наблюдения и контроля над воздушным пространством Балтийских стран, подразделениями сухопутных и морских сил стран Балтии и союзников, а также в тренировках в предоставлении воздушной поддержки для дислоцированных в Балтийских странах и Польше боевых групп Сил передового базирования НАТО", — говорится в сообщении министерства.
Церемония смены контингентов миссии состоится в среду, 2 мая. В ней планируют принять участие командующий литовской армией, генерал Йонас Витаутас Жукас, командующий Объединенными силами НАТО и ВВС США в Европе, генерал Тод Уолтерс, представители ВВС Латвии и Эстонии .
Казначей Ватикана предстанет перед судом по обвинению в домогательствах +анализ
Казначей Ватикана , кардинал Джордж Пелл предстанет...
Минфин США сдвинул срок продажи долей в компаниях Дерипаски (2)
Министерство финансов США продлило еще на месяц срок,...
Союзники усилят миссию Балтийского воздушного патруля
Датских военных, выполнявших миссию Балтийского...
Иранская ядерная программа: Тегеран обвинил Нетаньяху во лжи
Иранские власти назвали премьер-министра Израиля...
Всеобщая забастовка в Армении: многие транспортные магистрали перекрыты (6)
Рано утром 2 мая в Армении продолжились массовые...
TOP новостей
Последний день подачи деклараций: некоторые опоздавшие удивятся, увидев свои счета (6)
2 мая - последний день подачи декларации доходов за 2017 г....
Консерваторы и либералы предлагают замораживать имущество российских олигархов в Литве (70)
Представители оппозиционных консерваторов и либералов...
После призыва Центробанка Литвы банки закрыли почти 0,5 млн. пустых счетов (3)
После призыва Центробанка Литвы банки закрыли почти 0,5...
В Литве еще есть больше 11 тонн необмененных литов (8)
Со дня введения евро в Литве прошло уже больше трех...
Полиция Литвы фиксирует опасную тенденцию на дорогах страны (1)
В ДТП в Литве чаще всего травмы получают...