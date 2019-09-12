Союзники Франции обеспокоены призывами Макрона к "перезагрузке" отношений с Россией

Президент Франции, который совсем недавно был крайне воинственно настроен в отношении Москвы, неожиданно сменил риторику и теперь призывает к диалогу с Россией.
Emmanuelis Macronas, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Всего два года назад президент Франции Эммануэль Макрон считался одним из наиболее непримиримых противников Москвы в Западной Европе: он критиковал Россию, которая аннексировала украинский Крым и продолжает поддерживать сепаратистов, устроивших кровавую войну в Донбассе. Однако совсем недавно взгляды французского президента удивительным образом поменялись: теперь Макрон призывает вернуть Россию в стан Запада. Это беспокоит многих союзников Франции.

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В понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высоко оценил обмен заключенными между Украиной и Россией, назвав это событие "окном возможностей" для снижения напряжения в российско-европейских отношениях. Ле Дриан заявил, что сейчас – самое время "работать над снижением недоверия между Россией и Европой, которые должны быть партнерами в стратегическом и экономическом плане".

На этой неделе Ле Дриан и министр обороны Франции Флоранс Парли провели в Москве переговоры. Это первый визит французских политиков столь высокого ранга в Россию с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым. Целью переговоров является "перезагрузка" отношений между Москвой и ЕС. Вообще же идея "перезагрузки" возникла еще в августе, когда Макрон пригласил российского президента Владимира Путина на переговоры, которые прошли в летней резиденции президента Франции на Ривьере.

"Изгнание России из Европы – серьезная стратегическая ошибка", - заявил Макрон в августе, отметив необходимость "забыть о всех наших разногласиях и снова поддержать друг друга. Европейский континент никогда не обретет стабильность... и безопасность, если мы не восстановим и не проясним наши отношения с Россией".

Макрон не стал призывать к отмене западных санкций в отношении Москвы, однако заявил, что не поддерживает призывы к введению любых новых антироссийских санкций.

Некоторые критики считают, что таким образом Макрон пытается реализовать личные амбиции и усилить свою роль в международной политике, превратив Францию в "уравновешивающую силу" между Россией и ее противниками, между США и Ираном и между богатыми и бедными странами.

Далеко не все европейские лидеры согласны с предложениями французского президента. Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович недавно предупредил, что Макрон пытается возродить эпоху генерала Шарля де Голля – легендарного французского президента, попытавшегося стать посредником в отношениях между СССР и США. Чапутович опасается, что стратегия Макрона может привести к тому, что Европа станет равноудаленной силой в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

В Лондоне предложения Макрона называют преждевременными и просят принять во внимание прошлогоднюю попытку отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. В Лондоне считают, что эту операцию провели сотрудники российской военной разведки, которым удалось провезти в Британию нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок", изобретенное в СССР в 1970-х годах. Отравление Скрипалей привело к усилению санкционного давления на Москву.

Жизнеспособность идеи о "перезагрузке" отношений можно будет проверить уже через несколько недель. Франция созвала саммит ЕС с участием России, на котором будет обсуждаться военный конфликт на востоке Украины. Эта идея была озвучена сразу после того, как в минувшую субботу Москва и Киев обменялись заключенными.

Курт Волкер, спецпредставитель США по украинским переговорам, призвал к продолжению обменов заключенными, обновлению соглашения о прекращении огня, которое сейчас действует в Донбассе, и к тому, чтобы Москва придерживалась условий Минских соглашений, подписанных в 2014 году.

Министр обороны США Марк Эспер в целом одобрил идею переговоров с Москвой, однако в то же время отнесся к этой инициативе с известной долей скепсиса.

"Было бы замечательно, если бы мы смогли добиться того, чтобы Россия вела себя как нормальная страна. Но нельзя игнорировать историю последних лет, в которой Россия вторглась в Грузию. Она аннексировала Крым. Она оккупирует часть территории Украины. Она угрожает государствам Балтии", - напомнил глава Пентагона.

"Голос Америки"
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