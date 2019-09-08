Союзник Хуана Гуайдо формирует "теневое" правительство Венесуэлы под защитой Испании

Лопес получил убежище в дипломатической миссии после того, как в апреле провалом закончилось восстание оппозиции против правительства Николаса Мадуро. Это восстание поддержал лидер парламента Хуан Гуайдо, признанный США и еще 50 странами мира в качестве временного президента Венесуэлы.

Гуайдо заявил, что он поручил Лопесу сформировать "центр правительства", или "теневой" кабинет для подготовки передачи власти оппозиции.

В Испании заявляют, что не изменяли условия предоставления убежища Лопесу. Однако растущая изоляция режима Мадуро и бушующий в Венесуэле экономический кризис оказывает давление на правительства европейских стран, пытающихся выступить в качестве посредника для заключения соглашения между Мадуро и его оппонентами об условиях проведения новых выборов.

"Условия, на которых мы предоставили защиту, не поменялись, и не подверглись никаким изменениям из-за решения президента Хуана Гуайдо назначить Лопеса главным координатором по созданию основы правительства", - заявил в комментарии "Голосу Америки" министр иностранных дел Испании.

Испанское посольство не разрешает Лопесу давать интервью, ему также запрещено проводить политические собрания. Однако он ежедневно общается со своим отцом Леопольдо Лопесом Гилем, гражданином Испании и депутатом Европарламента. В интервью "Голосу Америки" по телефону из Брюсселя, Лопес Гиль заявил, что его сын плотно работает в онлайн-режиме с другими членами "теневого" кабинета, назначенными Гуайдо.

"Он получает отчеты и общается онлайн с экономистами, юристами, инженерами и другими экспертами, вырабатывая планы для разрешения срочных проблем, которые встанут перед новым правительством", - сообщил Лопес Гиль.

Иван Карруто, адмирал в отставке, обладающий широкой сетью контактов в венесуэльской армии, сомневается в том, что Лопесу удастся найти поддержку в вооруженных силах страны, а именно от них зависит вероятность мирной передачи власти.

"Главная задача теневого правительства – определить Лопеса в качестве будущего президента при любом развитии событий", - считает Карруто.

Даже при уходе Мадуро, по словам Лопеса Гиля, содействие военных понадобится для вооруженного противостояния, которое могут оказать ополченцы из "колективос", группировок, вооруженных режимом Мадуро и получающих помощь от кубинских советников и колумбийских леворадикальных формирований. Они контролируют значительные участки территории Венесуэлы.

Координацией взаимодействия между США и "теневым" правительством занимается подразделение по делам Венесуэлы в посольстве США в Колумбии. Его возглавляют американские дипломаты, которых Мадуро изгнал из страны, обвинив в планировании мятежа в прошлом году.

Госсекретарь Майк Помпео ранее заявлял, что подразделение по делам Венесуэлы "продолжит работать над восстановлением демократии.., безопасности и благосостояния венесуэльского народа.., взаимодействуя с правительством временного президента Хуана Гуайдо".