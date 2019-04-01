По данным пресс-службы S7, частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Подробности случившегося пока неизвестны.

Отмечается, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей.​

По информации газеты "Коммерсант", на разбившемся самолете находились Филева и инструктор, а ее муж, о гибели которого первоначально сообщили некоторые СМИ, находится в Москве.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении бизнесмена также опровергает сообщения о его гибели в Германии. По данным агентства, погибли жена предпринимателя и ее отец.

По данным газеты Bild, жертвами крушения самолета стали три человека, в том числе двое россиян: Филева Наталия и ее отец. Всего на борту 6-местного самолета находились пять человек.

"Самолет бизнес-авиации, принадлежащий, предположительно, российской авиакомпании Globus, потерпел крушение при вылете из аэропорта "Франкфурт", погибли трое россиян, находившихся на борту", - сказал источник.

Самолеты авиации общего назначения авиакомпании Globus занимаются перевозками руководства группы S7.

Бизнес-джет Epic LT, при крушении которого в Германии погибла совладелица S7 Наталия Филева, уже попадал в авиапроисшествие в Москве. Как сообщал "Интерфакс", 24 марта 2015 года летевший из Брно самолет приземлился в Домодедово с неисправной стойкой шасси и заблокировал взлетно-посадочную полосу.

Тогда за штурвалом самолета был гендиректор S7 Владислав Филев. По данным "Коммерсанта", он возвращался из командировки в Чехию, на борту лайнера также был инструктор. Перед приземлением в Домодедово одна стойка шасси сложилась по неизвестным причинам, и самолет пришлось посадить на фюзеляж. Лайнер получил незначительные повреждения, а Филев и инструктор "отделались легким испугом".

В тот же вечер следователь Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ), занимающийся доследственной проверкой инцидента на наличие признаков ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), провел их освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Результат оказался отрицательным, и уголовное дело по данному факту возбуждено не было.

Представитель немецкой службы безопасности полетов (DFS) в разговоре с ТАСС предположил, что пилот разбившегося 31 марта самолета мог потерять контроль над машиной при выполнении маневра поворота. Собеседник агентства отметил, что самолет марки EPIC следовал из Канн в аэропорт Эгельсбах и "упал непосредственно перед посадкой". При этом, по его словам, в момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС. Это является обычной процедурой. Пилот взял под свою ответственность управление самолетом в 15:22, чтобы сообщить о посадке в аэропорт.

По данным Bloomberg, аэропорт Эгельсбах к юго-западу от Франкфурта-на-Майне, куда направлялся самолет, используется пассажирами, которым нужна конфиденциальность. В 2012 немецкая газета Spiegel указывала, что аэропорт принадлежит Уоррену Баффету, и им часто пользуются знаменитости и бизнесмены. Сообщалось, что 7 лет назад эта воздушная гавань получила известность как самый опасный аэропорт в мире: с 2003-го по 2012 год там разбилось пять самолетов и погибли 10 человек. Причина - очень короткая взлетно-посадочная полоса и частый туман в окрестностях.

На разбившемся самолете может не оказаться бортовых самописцев: как сообщил первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко, подобное требование не является обязательным для частных самолетов. Он добавил, что у немецких специалистов есть все необходимое для расследования авиапроисшествия. "В случае необходимости мы готовы оказать консультативную помощь и помощь в расшифровке , если таковые будут обнаружены", - сказал Зайко. Между тем в YouTube появилась видеозапись с места крушения.