"Я не думаю, что они (Россия) хотят этого. Думаю, что их серьезная дипломатическая активность в Европе показывает, что они хотели бы увидеть там кого-то еще, к примеру, для покрытия расходов по восстановлению Сирии — то, в чем они сами могут и преуспеть, а могут и не преуспеть", — полагает Болтон.
При этом Болтон указал, что это дает возможность Вашингтону усилить давление на Тегеран, чтобы иранские военные покинули Сирию. "Наши интересы в Сирии — это покончить с ИГ и бороться с террористической угрозой, исходящей от ИГ. Нас также беспокоит присутствие иранских ополченцев и регулярных войск в Сирии", — пояснил Болтон. Он также упомянул, что на недавней встрече президентов США и России в Хельсинки Владимир Путин заявил, что Москва не может заставить Иран уйти из Сирии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия "завязла" в Сирии, нельзя назвать корректным. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Россия, действительно, играет очень активную роль в спасении Сирии от международного терроризма — от ИГИЛ и других террористических группировок — и в выводе Сирии в русло политико-дипломатического регулирования. Действительно, здесь велика роль России", — подчеркнул Песков.
23 августа в Женеве должна состояться встреча Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. "Мы собираемся обсудить, о чем мы и другие можем договориться по вопросу разрешения конфликта в Сирии. Но одним из предварительных условий является вывод всех иранских сил обратно в Иран", — резюмировал Болтон.
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