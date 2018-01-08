Как сообщает агентство Reuters, соответствующую идею Макмастер озвучил еще в декабре в ходе выступления перед организацией The Jamestown Foundation, основанной в Вашингтоне как платформа для поддержки советских перебежчиков, однако о содержании его речи стало известно только в минувшие выходные благодаря журналистам мексиканского издания Reforma.

"Мы видим этой очень сложный план, с помощью которого российские власти надеются настроить друг против друга различные социальные группы в Мексике и повлиять на исход выборов главы государства", — заявил Макмастер.

По его словам, уже сейчас, на самой ранней стадии мексиканской президентской кампании, можно наблюдать признаки вмешательства Кремля. При этом он не стал вдаваться в детали относительно того, какие конкретно шаги предпринимают российские власти.

Reuters обратилось за комментариями в пресс-службу Макмастера, а также отправило соответствующий запрос российскому правительству, но ответа к настоящему моменту не получило.

Напомним, президентские в Мексике должны пройти в июле 2018 года. Новый лидер будет избран сроком на шесть лет. Право повторного переизбрания президента не предусмотрено мексиканской Конституцией. В связи с этим действующий глава страны Энрике Пенья Ньето, избранный в 2012 году, не будет иметь права баллотироваться на второй срок.

Согласно мексиканским опросам, фаворитом гонки за пост президента является бывший столичный мэр Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который известен своей антикоррупционной деятельностью. По мнению многих экспертов, Лопес Обрадор является фаворитом Кремля и регулярно удостаивается позитивных характеристик от государственных СМИ в России, таких как телеканал RT и агентство Sputnik.

Слухи о возможном вмешательстве России в президентские выборы в Мексике появились в СМИ еще в прошлом году. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил: "Я не знаком с такими публикациями в мексиканской прессе, но слышу, что такие слухи распускаются. Я даже догадываюсь, откуда ноги растут. Могу только подтвердить, что это полностью является спекуляцией".

Глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо также подтвердил, что никаких доказательств российского вмешательства в предстоящие мексиканские выборы нет. "С нашей стороны нет никаких доказательств, которые могли бы подтвердить эту гипотезу. В свою очередь, правительство Мексики не имеет никаких намерений вмешиваться в российские выборы", — сказал Касо.