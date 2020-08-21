Советник президента США по нацбезопасности Роберт О' Брайен считает, что если к резкому ухудшению состояния оппозиционера Алексея Навального причастны российские власти, то это может повлиять на дальнейшие отношения Вашингтона с Москвой. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу Fox News в четверг, 20 августа.

"Если за этим стояли российские" официальные лица, то это может "послужить фактором в том, как мы в дальнейшем будем взаимодействовать" с Россией, отметил О' Брайен. Он назвал Навального очень смелым человеком, имеющим мужество противостоять президенту РФ Владимиру Путину, и добавил, что сообщения о возможном отравлении политика вызывают "чрезвычайную обеспокоенность".

Германия готова помочь с лечением Навального

По данным пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.

Ярмыш предполагает, что политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай: "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость". Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) заявила, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах. А кинопродюсер и основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что из ФРГ в Омск уже отправился санитарный самолет, на котором можно будет транспортировать Навального в Берлин.