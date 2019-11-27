Советник Трампа призывает Германию ввести санкции в отношении Ирана

Германии следует ввести жесткие санкции в отношении Ирана, следуя примеру США. Такую позицию советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О´Брайен озвучил в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном в среду, 27 ноября. Советник Дональда Трампа, по собственным словам, не способен понять, почему Германия ведет торговлю с Исламской Республикой и "так дружелюбно настроена по отношению к муллам в Тегеране".
Иран следует с помощью санкций вернуть за стол переговоров, считает О´Брайен. По его мнению, необходимо выработать соглашение на долгосрочную перспективу, которое затронет ядерную программу страны, ракетные технологии, ситуацию с правами человека, а также влияние иранского режима на регион.
Вашингтон предупредил Берлин о возможном шпионаже Huawei
Советник Трампа в интервью Bild коснулся не только отношений с Ираном. Так, О´Брайен подтвердил призыв Вашингтона к Берлину не использовать оборудование китайского телекоммуникационного концерна Huawei при развитии высокоскоростной мобильной связи и тем самым воспрепятствовать возможному шпионажу со стороны Пекина. Между Коммунистической партией Китая и Huawei "нет разницы", подчеркнул О´Брайен.
США считают, что китайский концерн слишком близок к руководству КНР, а оборудование Huawei может быть использовано для шпионажа. Китайская сторона отвергает претензии.
США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке
Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.
В ноябре Германия, Франция и Великобритания призвали Иран вернуться к выполнению обязательств, принятых им при заключении ядерной сделки. Страны ЕС допустили использование механизмов, которые повлекут возобновление санкций в отношении Исламской Республики.
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Советник Трампа призывает Германию ввести санкции в отношении Ирана
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